تقرير عبري: مئات الآلاف غادروا إسرائيل خلال عام

كشف تقرير لمركز البحث والمعلومات في الكنيست الإسرائيلي عن مغادرة نحو 146 ألف إسرائيلي البلاد أكثر مما عاد إليها، وذلك خلال عام 2024- 2025.

وأوضح التقرير بحسب صحيفة "واي نت" الإسرائيلية، أنه في عام 2020، غادر 34,000 إسرائيلي البلاد لفترة طويلة، بينما بلغ عدد المغادرين في عام 2021 نحو 43,400. وفي المقابل، عاد إلى إسرائيل في تلك السنوات 32500 و23600 على التوالي.

وارتفعت أعداد المغادرين بشكل كبير خلال عامي 2022 و2023، حيث غادر 59400 إسرائيلي في عام 2022، بزيادة قدرها 44% مقارنة بالعام السابق، بينما وصل عدد المغادرين في عام 2023 إلى 82800، بزيادة قدرها 39% عن العام السابق. وسجل شهر أكتوبر2023 ارتفاعًا لافتًا في أعداد المغادرين بعد اندلاع الحرب في غزة.

وظلت هذه الزيادة مستمرة في عام 2024، إذ بلغ عدد المغادرين بين شهري يناير وأغسطس نحو 50000، أي مماثل تقريبًا لأعداد المغادرين خلال نفس الفترة في عام 2023.

وأشار التقرير إلى أن عدد العائدين بعد إقامة طويلة في الخارج ظل دائمًا أقل من عدد المغادرين لفترة طويلة في جميع السنوات الأخيرة. ففي عام 2023، تضاعف الفارق بين المغادرين والعائدين تقريبا ليصل إلى 58600، بينما بلغ الفارق في عام 2024 حتى أغسطس 36900 إسرائيلي.

وقال رئيس لجنة الهجرة والاستيعاب والشتات، عضو الكنيست جلعاد كريب، قائلًا: "لم تعد هذه مجرد موجة نزوح من البلاد، بل هي تسونامي. العديد من الإسرائيليين يختارون بناء مستقبلهم خارج دولة إسرائيل، ويقل عدد الذين يختارون العودة إلى البلاد. هذه الظاهرة تهدد قوة المجتمع الإسرائيلي ويجب النظر إليها كتهديد استراتيجي حقيقي".

