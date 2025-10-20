5 رجال و6 ستات، حكاية أغرب عصابة تستغل الأطفال فى التسول بشوارع القاهرة والجيزة

فى القاهرة والجيزة، لا يكاد يخلو شارع من الأطفال المتسولين.. هذا يستجدي المارة طالبا جنيهات قليلة بدعوى سد جوعه، وذاك يحمل مناديل أو حزم نعناع ويعرضها على المارة بطرق إلحاحية مستفزة.. ومنهم من يحمل كتابا وقلما ويجلس تحت عامود إنارة مرتديا ملابس بالية وحافي القدمين، متظاهرا بأنه يستذكر دروسه، وما أن يمر شخص بجواره حتى يلاحقه ويتعلق بملابسه طالبا العون والمساعدة حتى ولو بجنيه.. وهناك الكثيرون غيرهم من المتسولين الصغار كل يمارس عمله على طريقته الخاصة.

عصابة مختلطة تستغل الأطفال فى التسول

هذه الظاهرة أثارت استياء الكثير من المواطنين وأصابتهم بحالة من الضيق، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية المختصة فى وزارة الداخلية، إلى ملاحقة هؤلاء المتسولين الصغار، والبحث عن أسباب انتشارهم بهذا الشكل المكثف فى شوارع القاهرة والجيزة.. وكانت المفاجأة عندما رصدت تحريات المباحث وجود عصابات متخصصة تضم رجالا ونساء، مهمتها تجنيد الأطفال الصغار واستغلالهم فى أعمال التسول وأحيانا السرقة، من المارة فى مختلف الشوارع والمناطق بالقاهرة والجيزة.

إجبار الصغار على التسول مقابل الأكل والنوم

أمام تلك الظاهرة القديمة والمستمرة والمتجددة، كثف رجال المباحث تحرياتهم لرصد وتتبع الأيدي الخفية التي تحرك الأطفال وتدفعهم دفعا للتسول معرضين أنفسهم للخطر.. ومؤخرا توصلت التحريات إلى وجود عصابة مختلطة من الرجال والنساء، عدد أفرادها 11 شخصا، بينهم 6 سيدات و5 رجال، يستغلون الأطفال الصغار فى أعمال التسول واستجداء المارة، مقابل مبالغ مالية زهيدة يحصل عليها الطفل كأجر يومي، وإذا كان بلا مأوى فلا يأخذ شيئا ويعمل مقابل نومه وطعامه، أما إيراده من التسول طوال اليوم فيسلمه إلى أفراد العصابة!!

اعترافات المتهمين أمام جهات التحقيق

كثف رجال المباحث جهودهم وتحرياتهم واستطاعوا تحديد أماكن تواجد أفراد العصابة، وتوصلوا بعد جهود كبيرة على مدى أيام، إلى عدد كبير من الأطفال المتسولين فى شوارع القاهرة والجيزة، وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، من إلقاء القبض على أفراد التشكيل العصابي، وتبين أن اثنين منهم مسجلين جنائيا.. وفى التحقيقات الأولية، اعترف المتهمون باستغلال الأطفال بلا مأوى او المشردين فى أعمال التسول واستجداء المارة بسلع بسيطة وبطرق فيها إلحاح شديد، معرضين هؤلاء الصغار للخطر، وذلك بغرض تحقيق مكاسب مالية بطرق غير مشروعة.

إيداع الأطفال دار رعاية

وأسفرت جهود رجال مباحث رعاية الأحداث فى تلك الواقعة، عن ضبط 16 طفلا أثناء قيامهم بالتسول واستجداء المارة فى شوارع القاهرة والجيزة، وتم تسليم بعض هؤلاء الأطفال إلى ذويهم مع أخذ التعهدات اللازمة عليهم بحسن رعايتهم.. أما الأطفال الذين تعذر التوصل إلى ذويهم فقد، تم التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، لإيداعهم إحدى دور الرعاية حفاظا على سلامتهم.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة التى تولت الحقيق.

من جانبها تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمواجهة ظاهرة التسول فى الشوارع، خصوصا إجبار الأطفال على التسول ما يعرضهم لخطر كبير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.