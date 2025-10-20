مصرع وإصابة 8 أشخاص في سقوط سيارة من أعلى كوبري بالبحيرة (صور)

​شهدت مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة حادثًا على كوبري السعرانية، أسفر عن مصرع شخص وإصابة ٧ آخرين حيث أدى تصادم بين سيارة نقل وأخرى ملاكي إلى سقوط سيارة النقل على شريط السكة الحديد.

وانتقلت الأجهزة الأمنية المختصة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث حيث تبين مصرع شخص يدعى "محمود أحمد عبدالنبي" (30 عامًا، مقيم بالإسكندرية)، والذي تم إيداع جثمانه بمستشفى كفر الدوار العام، ​كما أصيب سبعة أشخاص آخرين بإصابات بالغة ومتفاوتة الخطورة، منها كسورًا ونزيفًا في المخ والبطن لكل من السيد محمد عبد الحفيظ وكريم السيد،و ​إصابات بـ نزيف داخلي في البطن والصدر للمصاب (احمد عثمان خلف)، و​إصابات تنوعت بين اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة لبقية المصابين.

باشرت النيابة العامة التحقيقات

​وتم نقل جميع الضحايا إلى المستشفى لتقديم الخدمات الطبية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات في الحادث المروع.

