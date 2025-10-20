وزير الشباب والرياضة يشارك في مؤتمر الأطراف العاشر بمقر اليونسكو في باريس

شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في فعاليات الدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف (COP10) التي تستضيفها منظمة اليونسكو بمقرها الرئيسي في باريس خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر 2025، بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية.

وأكد وزير الشباب والرياضة في كلمته أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المناخية والبيئية وتأثيرها على قطاع الرياضة، مشيرًا إلى التزام الدولة المصرية بتطبيق الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالاستدامة والتحول الأخضر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في إطار رؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على دمج البعد البيئي في خططها وبرامجها، من خلال التوسع في المبادرات والمشروعات الصديقة للبيئة داخل المنشآت الشبابية والرياضية، ونشر ثقافة الوعي بالمناخ بين النشء والشباب، بما يتماشى مع الجهود العالمية الرامية إلى الحد من آثار التغير المناخي.



