الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وزير الشباب والرياضة يشارك في مؤتمر الأطراف العاشر بمقر اليونسكو في باريس

وزير الشباب يشارك
وزير الشباب يشارك في مؤتمر الأطراف العاشر، فيتو

شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في فعاليات الدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف (COP10) التي تستضيفها منظمة اليونسكو بمقرها الرئيسي في باريس خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر 2025، بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية.

وأكد وزير الشباب والرياضة في كلمته أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المناخية والبيئية وتأثيرها على قطاع الرياضة، مشيرًا إلى التزام الدولة المصرية بتطبيق الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالاستدامة والتحول الأخضر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في إطار رؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على دمج البعد البيئي في خططها وبرامجها، من خلال التوسع في المبادرات والمشروعات الصديقة للبيئة داخل المنشآت الشبابية والرياضية، ونشر ثقافة الوعي بالمناخ بين النشء والشباب، بما يتماشى مع الجهود العالمية الرامية إلى الحد من آثار التغير المناخي.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الشباب والرياضة اليونسكو باريس مؤتمر الأطراف العاشر منظمة اليونسكو أشرف صبحي

مواد متعلقة

أول تعليق من وزارة الرياضة على أزمة لاعبي تنس الطاولة

اليونسكو تشيد بنجاح التجربة المصرية في تطوير التعليم والتحول الرقمي

الأكثر قراءة

البيضاء تتحدى ارتفاع الوقود، سعر الفراخ اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

أبرزها إعادة تقييم درجات الإعدادية والدين مادة أساسية، التعليم تصدر 4 قرارات مهمة

تنبيه عاجل من التعليم بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب صفوف النقل

سقطت في البحر، لحظة تحطم طائرة شحن إماراتية (فيديو)

محامي ضحية "قاتل الإسماعيلية الصغير": استدعاء شخص آخر للتحقيق معه في الواقعة

تكليفات حاسمة من الرئيس السيسي لـ وزير الأوقاف

أرقام من تتويج منتخب المغرب بلقب كأس العالم للشباب 2025

الري تعلن عن توفير 330 وظيفة (رابط مباشر للتقديم)

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

4 التزامات على طالب الترخيص بإنشاء دار للحضانة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

يورتشيتش يقود بيراميدز لحصد 4 بطولات خلال عام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، الصبر والتقوى سلاح المؤمن للنصر على الأعداء (فيديو)

الإفتاء تحذر من كشف الإنسان ستر الله عليه أو على غيره والنهي عن الإخبار بالأسرار

تفسير رؤية الكرنب في المنام وعلاقتها بالخير والرزق الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية