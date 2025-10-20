منتخب الأرجنتين يكرر رقما سلبيا في مونديال الشباب بعد 42 عاما

مونديال الشباب، كرر المنتخب الأرجنتيني، صاحب الرقم القياسي في الفوز بكأس العالم للشباب برصيد 6 مرات، رقما سلبيا في تاريخ مشاركاته بالبطولة العالمية خلال 42 عاما، وذلك بعد خسارته أمام المغرب في النهائي بهدفين دون رد.

وخسر الأرجنتين المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للشباب للمرة الثانية في تاريخه بعد حصوله على المركز الثاني والميدالية الفضية 1983 بالمكسيك عقب الخسارة أمام البرازيل في المباراة النهائية بهدف نظيف.

وجاء السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للشباب بعد نسخة 2025 كالتالي..

1- الأرجنتين: 6 ألقاب (1979, 1995, 1997, 2001, 2005, 2007)

الوصيف مرتان (1983, 2025)

2- البرازيل 5 ألقاب (1983, 1985, 1993, 2003, 2011)

الوصيف 4 مرات (1991, 1995, 2009, 2015)

3- البرتغال لقبان (1989, 1991)

الوصيف مرة (2011)

3- صربيا لقبان (1987, 2015)

4- أوروجواي لقب (2023)

الوصيف لقبان (1997, 2013)

4- غانا لقب واحد (2009)

الوصيف مرتان (1993, 2001)

4- إسبانيا لقب واحد (1999)

الوصيف مرتان (1985, 2003)

4- روسيا لقب واحد (1977)

الوصيف مرة (1979)

4- ألمانيا لقب واحد (1981)

الوصيف مرة (1987)

4- إنجلترا لقب واحد (2017)

4- فرنسا لقب واحد (2013)

4- أوكرانيا لقب واحد (2019)

4- المغرب لقب واحد (2025)



فيما حصل 7 منتخبات علي مركز الوصافة دون التتويج باللقب، وهم كالتالي:

نيجيريا الوصيف مرتان (1989, 2005)

إيطاليا الوصيف مرة (2023)

المكسيك الوصيف مرة (1977)

قطر الوصيف مرة (1981)

اليابان الوصيف مرة (1999)

جمهورية التشيك الوصيف مرة (2007)

فنزويلا الوصيف مرة (2017)

