السيسي: ندعم أسعار الوقود بأموال "سلف" ونطالب المواطنين بتحمل المسؤولية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الأموال التي تدفعها الحكومة لدعم أسعار البنزين والوقود من السلف.

وتابع الرئيس بأن البعض يتحدث عن أن الفرق بين سعر الوقود ودعمه أقل مما تعلنه الدولة وذلك في أعقاب الزيادة الأخيرة للأسعار.

وأضاف الرئيس السيسي ده صحيح بس أنت عارف إن دعم الوقود بالسلف عشان كده بقى الجنيه اللي بحطه في الوقود مش جنيه ده جنيه زائد فوائده وأقساطه.



ودعا المواطنين إلى عدم التخلي عن مسئوليتهم في حل المشكلات وتجاوز الصعاب وتغيير الواقع قائلا: لازم نغير اللي إحنا فيه بفضل الله والأخذ بالأسباب والجهد والتحمل.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المُسلحة، اليوم، فعاليات الندوة التثقيفية الـ٤٢ التي تنظمها القوات المسلحة، في إطار احتفالات مصر بالذكرى الثانية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

