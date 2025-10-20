الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 10 أصناف في سوق العبور

سعر الخضار اليوم،
سعر الخضار اليوم، فيتو

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الإثنين الموافق 20 أكتوبر 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 20 أكتوبر 2025، في السطور الآتية:

<strong>سعر الخضار اليوم، فيتو</strong>
سعر الخضار اليوم، فيتو

سعر الخضار اليوم الإثنين

  • تراوح سعر الطماطم بين 5.5 جنيه إلى 16.5 جنيه للكيلو، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5 جنيهات إلى 15 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 8 جنيهات إلى 12 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 7 جنيهات إلى 9.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 13 جنيها إلى 17 جنيهًا.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات.

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر فاصوليا من 20 إلى 30 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 7 جنيهات إلى 12 جنيها.
  • تراوح سعر باذنجان رومي من 7 جنيهات إلى 12 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر الباذنجان الأبيض من 11 جنيها إلى 15 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
<strong>سعر الخضار اليوم، فيتو</strong>
سعر الخضار اليوم، فيتو

سعر الفلفل الرومي

  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 10 جنيهات إلى 16 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 8 جنيهات إلى 14 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر فلفل ألوان من 30 إلى 45 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الملوخية من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

سعر الخيار 

  1. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 12 إلى 16 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 7 إلى 11 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر السبانخ من 13 إلى 17 جنيهًا.
  4. تراوح سعر البامية بين 20 إلى 40 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
<strong>سعر الخضار اليوم، فيتو</strong>
سعر الخضار اليوم، فيتو

أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 60 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو القلقاس من 4 إلى 14 جنيهًا.
  3. تراوح سعر زيتون تفاحي من 55 إلى 70 جنيهًا.

سعر الليمون

  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 10 جنيهات إلى 16 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الخضار أسعار الخضروات سعر الخضروات اسعار الخضروات اليوم اسعار الخضراوات سعر الخضار سعر الخضراوات سعر الطماطم سعر البطاطس سعر الليمون سعر الثوم سعر البصل اسعار الخضار اليوم اسعار الخضراوات اليوم سعر الفلفل اسعار الطماطم اسعار البطاطس سعر الفاصوليا سوق العبور اليوم سوق العبور

الأكثر قراءة

الأنفاق تكشف 5 مميزات لماكينة تركيب قضبان القطار السريع (صور)

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 10 أصناف في سوق العبور

باستثناء الجودا، انخفاض ملحوظ في أسعار الجبن اليوم بالأسواق

طالب إعدادي ينهي حياة زميله بمفك في الدقهلية

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

أمريكا تفضح أكاذيب نتنياهو والبنتاجون يكشف حقيقة انفجار رفح

انخفاض يصل لـ 60 جنيهًا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

موعد إعلان القائمة النهائية لمرشحي مجلس النواب 2025 وآخر موعد للتنازل عن خوض الانتخابات

خدمات

المزيد

ارتفاع طن السلفات 4450 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

تعرف على فترات الدعاية والصمت الانتخابي وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية

باستثناء الجودا، انخفاض ملحوظ في أسعار الجبن اليوم بالأسواق

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 10 أصناف في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

يورتشيتش يقود بيراميدز لحصد 4 بطولات خلال عام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 20 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 20 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 20 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية