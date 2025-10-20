بعد زيادة البنزين، تعرف على معدل استهلاك سيارات كايي للوقود
سيارات كايي، ارتفعت أسعار مشتقات البترول داخل السوق المحلية صباح يوم الجمعة الماضية، مما جعل البعض يتساءل عن أفضل السيارات التي ترشد الاستهلاك في الوقود، توفيرا للأموال.
وكانت سيارات كايي الصينية واحدة من أهم السيارات التي توفر الوقود، لأنها مزودة بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سى سى بقوة 118 حصانًا، مع عزم أقصى للدوران 150 نيوتن متر، وناقل حركة أوتوماتيك من تسع سرعات طراز CVT، ما يوفر أداءً جيدًا واقتصاديًا في استهلاك الوقود، نحو 6.7 لتر لكل 100 كم.
أسعار سيارات كايي X3 برو موديل 2026
ونرصد في التقرير التالي أسعار ومواصفات سيارات كايي موديل 2026، داخل السوق المصري خلال شهر أكتوبر بعد تراجع أسعارها 145 ألف جنيه لبعض الفئات كايي X3 برو موديل 2026 وهى:-
الفئة الأولى 810 آلاف جنيه بدلًا من 945 ألف جنيه
الفئة الثانية 849.9 ألف جنيه بدلًا من 995 ألف جنيه.
مواصفات وسائل الأمن والسلامة سيارات كايي X3 برو موديل 2026
وسائد هوائية أمامية وجانبية
نظام الثبات الإلكتروني ABS
التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD
برنامج التحكم في ثبات السيارة ESP
نظام التحكم في صعود وهبوط المنحدرات
التحكم في الجر
مراقبة ضغط الإطارات
فرامل يدوية كهربائية EPB
نظام إيموبليزر ضد السرقة
وأماكن تثبيت لمقاعد الأطفال.
مثبت ومحدد سرعة
حساسات ركن خلفية، كاميرا 360
وأجزاء معدنية مصفحة أسفل المحرك.
امانع تشغيل المحرك ضد السرقة
فتح وغلق السيارة دون مفتاح.
