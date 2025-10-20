الإثنين 20 أكتوبر 2025
بعد زيادة البنزين، تعرف على معدل استهلاك سيارات كايي للوقود

سيارات كايي، ارتفعت أسعار مشتقات البترول داخل السوق المحلية صباح يوم الجمعة الماضية، مما جعل البعض يتساءل عن أفضل السيارات التي ترشد الاستهلاك في الوقود، توفيرا للأموال.

 

 وكانت سيارات كايي الصينية واحدة من أهم السيارات التي توفر الوقود، لأنها مزودة بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سى سى بقوة 118 حصانًا، مع عزم أقصى للدوران 150 نيوتن متر، وناقل حركة أوتوماتيك من تسع سرعات طراز CVT، ما يوفر أداءً جيدًا واقتصاديًا في استهلاك الوقود، نحو 6.7 لتر لكل 100 كم.

 

أسعار سيارات كايي X3 برو موديل 2026 

ونرصد في التقرير التالي أسعار ومواصفات سيارات كايي موديل 2026، داخل السوق المصري خلال شهر أكتوبر بعد تراجع أسعارها  145 ألف جنيه لبعض الفئات كايي X3 برو موديل 2026 وهى:-

الفئة الأولى 810 آلاف جنيه بدلًا من 945 ألف جنيه 

الفئة الثانية 849.9 ألف جنيه بدلًا من 995 ألف جنيه.

مواصفات وسائل الأمن والسلامة سيارات  كايي X3 برو موديل 2026

 

وسائد هوائية أمامية وجانبية

 نظام الثبات الإلكتروني ABS

 التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD

برنامج التحكم في ثبات السيارة ESP

 نظام التحكم في صعود وهبوط المنحدرات

 التحكم في الجر

 مراقبة ضغط الإطارات

 فرامل يدوية كهربائية EPB

 نظام إيموبليزر ضد السرقة

 وأماكن تثبيت لمقاعد الأطفال.

مثبت ومحدد سرعة

 حساسات ركن خلفية، كاميرا 360

 وأجزاء معدنية مصفحة أسفل المحرك.

امانع تشغيل المحرك ضد السرقة

  فتح وغلق السيارة دون مفتاح.

