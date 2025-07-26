السبت 26 يوليو 2025
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حوادث

استدعاء أهل طفل سوداني لقي مصرعه في حادث أسانسير بمدينة نصر

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أمرت نيابة مدينة نصر بالتصريح بدفن جثة طفل يحمل الجنسية السودانية لقي مصرعه إثر انحشاره بين الحائط والأسانسير داخل عقار في مدينة نصر، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، واستدعاء أهله وحارس العقار لسماع أقوالهم. 


وفاة طفل انحشر بين الحائط والأسانسير في مدينة نصر

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث في عقار سكني بنطاق دائرة قسم شرطة مدينة نصر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والإسعاف إلى مكان الحادث.


وبالفحص تبين انحشار طفل بين الحائط والأسانسير داخل عقار وتم استخراج الجثة ونقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال أسرة الطفل وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة مدينة نصر غرفة عمليات النجدة أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة قسم شرطة مدينة نصر النيابة العامة

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