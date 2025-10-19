اللواء ياسر وهبة: مصر خاضت معركة العبور لزرع الأمل والكرامة

أكد اللواء ياسر وهبة مقدم حفل الندوة التثقيفية 42 للقوات المسلحة، أن مصر خاضت معركة العبور وكأنها تجري جراحة دقيقة في جسد الزمن تستأصل اليأس وتزرع الأمل والكرامة.

وقال: كما أكدت حرب أكتوبر المجيدة أن الأوطان لا تحرر إلا بالإرادة ولا تسترد أمجادها إلا بمداد العرق والدم، وأكدت أيضا أن الأمة العربية حينما تتوحد كلمتها ويتحد قرارها تصبح قوة لا يستهان بها.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد الندوة التثقيفية الثانية والأربعين والتي تقيمها القوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ 52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

