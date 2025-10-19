الأحد 19 أكتوبر 2025
حريق يلتهم شقة سكنية في أوسيم

حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة أوسيم دون وقوع أي إصابات.  

حريق شقة سكنية بأوسيم

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة أوسيم، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر امتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق. 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.  

الجريدة الرسمية