أخبار مصر

السيسي: أفريقيا لديها فرصة لتكون في طليعة المشاركين لاستعادة النظام العالمي رغم التحديات

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في منتدي أسوان للسلام والتنمية: إن أفريقيا لديها فرصة لتكون في طليعة المشاركين لاستعادة النظام العالمي رغم التحديات.

وفي سياق آخر، يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد الندوة التثقيفية الثانية والأربعين والتي تقيمها القوات المسلحة، بمناسبة الذكري الـ 52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

دار الإفتاء: السيد البدوي تربع على عرش الولاية الربانية والوراثة المحمدية

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

خالفت التوقعات بعد زيادة الوقود، انخفاض كبير في سعر الفراخ اليوم

بعد سحب المياه، عودة حركة المرور لطبيعتها على طريق الأوتوستراد

أكبرها في فياجرا الغلابة، ارتفاع غير مسبوق بأسعار الشبت والبقدونس والكزبرة والجرجير بالأسواق

استبعاد 24 مرشحًا من انتخابات مجلس النواب 2025 في الدقهلية

تصل إلى 7 جنيهات، ارتفاع أسعار جميع أصناف الفاكهة بالأسواق

أخبار مصر: نيزك يضرب طائرة وزير الدفاع الأمريكي، ارتفاع الخضروات والجبن، تظاهرات "لا للملوك" تزلزل ترامب، تحذير من الكاتشب

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

تصل إلى 7 جنيهات، ارتفاع أسعار جميع أصناف الفاكهة بالأسواق

شروط وحالات تأدية الخدمة العامة بدلا من الحبس بقانون الإجراءات الجنائية

محمد صلاح بالقائمة ورونالدو متصدرًا.. أعلى 10 لاعبين أجرًا في العالم (إنفوجراف)

دار الإفتاء: السيد البدوي تربع على عرش الولاية الربانية والوراثة المحمدية

لزيادة البركة في يومك، سور وآيات يمكن قراءتها في الصباح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 19 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

