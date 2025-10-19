الأحد 19 أكتوبر 2025
شاب يعتدي على والده بـ"بلطة" في الدقهلية

شهدت قرية الشيخ حمام التابعة لمركز الجمالية في محافظة الدقهلية واقعة مؤسفة حيث أقدم شاب من قرية الشيخ حمام مركز الجمالية الدقهلية على الاعتداء على والده م. ح  ع ا داخل المنزل بعد خلاف بينهما تطور لمشاجرة عنيفة.

اعتداء شاب على والده بالدقهلية

وكانت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، تلقت إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز الجمالية من المستشفى، بوصول شخص يدعى محمد ح، 48 عامًا، مصابًا بقطع عميق بالذراع الأيمن، وكسر في عظمتي الكعبرة والزند، وكسر بعظمة الفخذ اليسرى، وجروح قطعية غائرة بباطن القدم اليمنى وقطع بالأوتار القابضة لها، وجروح قطعية متعددة بالساقين.
 

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين أن وراء الواقعة نجل المصاب، بعدما تعدى عليه بالضرب بـ«بلطة» بسبب خلافات بينهما. 

وجرى تحويل المصاب لمستشفى الأزهر بدمياط، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

الجريدة الرسمية