مرغ سمعة العيلة المالكة، الأمير آندرو يتخلى عن لقبه الملكي بعد سلسلة من الفضائح

قال الأمير البريطاني آندرو، الجمعة، إنه سيتخلى عن لقب دوق يورك بعد انتقادات على مدى سنوات بشأن سلوكه وارتباطاته بمرتكب الجرائم الجنسية الأمريكي الراحل جيفري إبستين.

وتدهورت سمعة آندرو، الشقيق الأصغر للملك تشارلز والابن الثاني الملكة للراحلة إليزابيث، في السنوات القليلة الماضية لأسباب كثيرة أبرزها ارتباطه بإبستين.

ولكن معلومات كشفت أن أحد أقرب شركائه التجاريين أن الحكومة تشك في كونه جاسوسًا صينيًّا.

وقال آندرو في بيان "الاتهامات المستمرة الموجهة إلي" صرفت الانتباه عن عمل شقيقه الأكبر الملك تشارلز والعمل الأوسع للعائلة المالكة البريطانية.

وجاء في البيان "لذلك، سأتخلى عن اللقب أو الأوسمة التي مُنحت لي. وكما ذكرت في وقت سابق، أنفي بشدة الاتهامات الموجهة إليَّ".

إلا أن آندرو اكتسب سمعة باعتباره "أميرًا لعوبًا"، وفي عام 2022 جُرد من معظم ألقابه وتم إبعاده عن الواجبات الملكية بسبب علاقاته بإبستين.

تأثير القرار في العائلة المالكة

وأفادت مصادر أنه قد تمت إستشارة الأمير ويليام في القرار، إلى جانب أفراد آخرين من العائلة.

في المقابل، لن تتأثر ألقاب ابنتيه الأميرة بياتريس والأميرة يوجيني، بينما ستُعرف طليقته الآن باسم سارة فيرجسون دون لقب “دوقة يورك”.

مصادر من داخل القصر أكدت أن الأمير أندرو لن يشارك في احتفالات العائلة بعيد الميلاد هذا العام، لكنه سيواصل الإقامة في المحفل الملكي في وندسور بموجب عقد إيجار خاص، مع احتفاظه بلقب “أمير” بصفته ابن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

وبهذا القرار، يفتح الأمير أندرو صفحة جديدة في حياته، بعيدًا عن الأضواء الملكية التي طالما كانت جزءًا من هويته.

ضغوط متزايدة وفضائح متلاحقة

واجه الأمير أندرو منذ عام 2019 ضغوطًا كبيرة بسبب ارتباط اسمه برجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين، الذي أُدين بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للقاصرات.

وزادت الضغوط والانتقادات بعد مقابلة تلفزيونية مع هيئة “بي بي سي”، وُصفت آنذاك بأنها “كارثية”، حاول فيها أندرو الدفاع عن نفسه لكنها زادت من غضب الرأي العام البريطاني.

كما كشفت تقارير حديثة عن علاقة مزعومة بينه وبين جاسوس صيني يُدعى “يانج تينجبو“، قالت الوثائق أنه تصرّف باسم الأمير خلال اجتماعات مع مستثمرين صينيين، وهو ما زاد من حدة الجدل حوله.

ورغم كل ما واجهه من تدقيق إعلامي وتحقيقات، لا يزال الأمير أندرو ينفي “بشدة” جميع التهم الموجهة إليه، خصوصًا الدعوى القضائية التي رفعتها ضده فيرجينيا جيوفري، والتي اتهمته بالاعتداء عليها عندما كانت قاصرًا. وقد توصّل الطرفان عام 2022 إلى تسوية سرّية خارج المحكمة، من دون إقرار بالذنب من جانب الأمير.

