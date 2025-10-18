منها عدوية وأمل حياتي، نجوم الأوبرا يتغنون بأعمال الزمن الجميل في الليلة الثالثة لمهرجان الموسيقى العربية

تتوالى فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته 33، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام خلال الفترة من 16 وحتى 25 أكتوبر الجاري على مسارح دار الأوبرا المختلفة في القاهرة والإسكندرية ودمنهور، حيث اختار المهرجان كوكب الشرق أم كلثوم شخصية الدورة الحالية.

نجوم الأوبرا يتغنون بأعمال الزمن الجميل

افتتح الفنان مؤمن خليل الليلة الثالثة من ليالى مهرجان الموسيقى العربية 33، حيث قدم أغنيتين وهما "عدوية" من كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان بليغ حمدي، والثانية هى أغنية " بهية " من كلمات محمد حمزة وألحان بليغ حمدى

وغنت الفنانة آيات فاروق أغنية " سألوني الناس" من كلمات الأخوين الرحباني وألحان زياد الرحباني، وأغنية " مرسال الهوى " من كلمات حسين السيد وألحان محمد عبد الوهاب، بالإضافة إلى أغنية " أما براوة " من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان محمد الموجى

كما قدم الفنان محمد حسن أغنية "معقول أنساك" من كلمات وألحان مروان خوري، وأغنية " بتلوموني ليه" من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان كمال الطويل، وأغنية " صحاك الشوق " من كلمات وألحان جومانة جمال.

واختتمت الفنانة رحاب مطاوع الفاصل الأول من الليلة الثالثة لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 33، بأغنيات "عاشقة وغلبانة" من كلمات محمد حمزة وألحان بليغ حمدى، و" أمل حياتي " من كلمات أحمد شفيق كامل وألحان محمد عبد الوهاب.

تكريم 10 شخصيات بمهرجان الموسيقى العربية

وكان قد كرّم مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية فى ليلة الافتتاح، عشرة من الرموز الفنية الذين أسهموا في إثراء الحياة الموسيقية في مصر والعالم العربي، وهم: الدكتور هشام شرف (الأردن)، والفنانة نعيمة سميح (المغرب)، والشاعر الهادي آدم (السودان)، وعازف الكولة إبراهيم فتحي، والدكتورة شيرين عبد اللطيف، والموسيقار وعازف الجيتار جلال فودة، والمايسترو حسن فكري، والشاعر وائل هلال، والملحن خالد عز، والمطربة آمال ماهر (جميعهم من مصر).

