ياسر عزت يكشف كواليس شخصية الإرهابي في مسلسل "الاختيار"

قال الفنان ياسر عزت: إن تجسيده لشخصية إرهابي في مسلسل الاختيار، كان من أصعب الأدوار التي خاضها خلال مسيرته، نظرًا لما تحمله من تركيبة معقدة نفسيا وسلوكيا، موضحًا أن العمل في مسلسل وطني يتناول قضايا الإرهاب يتطلب قدر عالي من الدقة والانضباط.

وأضاف خلال استضافته عبر برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع على قناة CBC وتقدمه الإعلاميتان مني عبدالغني وإيمان عز الدين: إنه حرص على دراسة الشخصية من زوايا متعددة، بداية من الخلفية الفكرية والنفسية لها، وصولًا إلى لغة الجسد ونبرة الصوت، مؤكدًا: "الممثل بيشتغل على السمات إللي مفروض تكون موجودة في الشخصية إللي هيلعبها".

ردود الأفعال

وصرّح ياسر عزت بأن ردود الفعل التي تلقاها بعد عرض المسلسل أكدت أن الجمهور أصبح أكثر وعيا بمخاطر الفكر المتطرف.

