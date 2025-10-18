اعتداءات متكررة للمستوطنين على الفلسطينيين بالضفة وسرقة محصول الزيتون

شهدت عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة اعتداءات من قبل المستوطنين، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين وممتلكاتهم، من بينها: إلقاء حجارة تجاه مركبات الفلسطينيين بين سلفيت وقلقيلية شمال الضفة.



وهاجم المستوطنون الإسرائيليون قاطفي الزيتون وتحطم مركبة بقرية ترمسعيا، شمال شرق رام الله وتم سرقة ثمار الزيتون من قرية روجيب شرق مدينة نابلس.

اقتحام البلدة القديمة في مدينة الخليل.

جيش الاحتلال يقتحم قرى بالضفة المحتلة

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرى في الضفة الغربية المحتلة وهي قرية عقابا شمال طوباس، وقرية بيتا جنوب مدينة نابلس، قرية روجيب شرقي نابلس، قرية الزبابدة جنوب جنين، وقرية سيلة الظهر جنوب جنين، وقرية قفين بمدينة طولكرم.



مستوطنون يسرقون ثمار الزيتون من فلسطينيين شمال الضفة المحتلة



كما سرق مستوطنون ثمار الزيتون من أراضي الفلسطينيين، بحماية من قوات الاحتلال، في قرية روجيب شرق مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.