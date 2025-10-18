الإعلام الحكومي بغزة: جيش الاحتلال اخترق وقف إطلاق النار 47 مرة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان صادر عنه اليوم السبت، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 47 خرقا بعد قرار وقف إطلاق النار على غزة.

خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار

وقال المكتب الإعلامي بغزة في بيان:"هذه الخروقات تنوعت بين جرائم إطلاق النار، وقصف واعتقال المدنيين وهذه الاعتداءات نفّذها الاحتلال باستخدام الآليات العسكرية والدبابات والطائرات المسيرة، وتم رصد هذه الخروقات في جميع محافظات قطاع غزة دون استثناء.

كما عرقل الاحتلال الإسرائيلي دخول الآليات الثقيلة إلى غزة بالتزامن مع استمرار عمليات البحث عن جثامين المحتجزين".

وكان جيش الاحتلال طالب حركة حـمـاس بالوفاء بالتزاماتها ضمن الاتفاق وبذل الجهود اللازمة لإعادة الجثث إلى عائلاتها.

وقبل وقت سابق أكدت حركة حماس أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "ارتكب مجزرة جديدة" بحق عائلة أبو شعبان في حي الزيتون بغزة راح ضحيتها 11 من أبناء العائلة، داعية الرئيس ترامب والوسطاء إلى متابعة التجاوزات.

وقالت حماس في بيان: “مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني مساء أمس بحق عائلة أبو شعبان، إذ أطلق قذيفة دبابة بشكل مباشر على مركبتهم أثناء محاولتهم تفقد منزلهم في حي الزيتون بـمدينة غزة، وهو ما أسفر عن ارتقاء 11 من أبناء العائلة، بينهم 7 أطفال و3 نساء، في جريمة مكتملة الأركان تكشف النية المبيتة للاحتلال في استهداف المدنيين العزل دون أي مبرر”.

