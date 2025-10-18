اتصالات مكثفة لوزير الخارجية لمتابعة تطورات التصعيد بالملف النووى الإيرانى

أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج سلسلة اتصالات مع عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، ورافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، وذلك لمتابعة التطورات على صعيد الملف النووى الإيرانى.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم الامن والاستقرار وخفض التصعيد بالمنطقة، والبناء على الزخم الذى تولد عقب التوقيع على اتفاق القاهرة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية فى ٩ سبتمبر،

إعادة المسار التفاوضي بين إيران والولايات المتحدة

وتناولت الاتصالات ضرورة مواصلة العمل على خفض التصعيد وبناء الثقة وتهيئة الظروف لإعادة المسار التفاوضي بين ايران والولايات المتحدة للتوصل لاتفاق شامل حول الملف النووي الإيراني، يراعى مصالح جميع الأطراف ويسهم فى تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. وقد تم الاتفاق على مواصلة متابعة الجهود والاتصالات، ودراسة الأفكار المطروحة لتحقيق الانفراجة المأمولة فى هذا الشأن.

