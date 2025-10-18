السبت 18 أكتوبر 2025
الإسعاف والطوارئ الفلسطيني يعلن انتشال جثامين 5 شهداء من حي النصر غربي مدينة غزة

غزة،فيتو
غزة،فيتو

أعلن مصدر في الإسعاف والطوارئ، اليوم السبت، انتشال جثامين 5 شهداء من حي النصر غربي مدينة غزة.

وكان الاحتلال الإسرائيلي عرقل دخول الآليات الثقيلة إلى غزة بالتزامن مع استمرار عمليات البحث عن جثامين المحتجزين. 

وطالب جيش الاحتلال حركة حـمـاس بالوفاء بالتزاماتها ضمن الاتفاق وبذل الجهود اللازمة لإعادة الجثث إلى عائلاتها. 

استهداف المدنيين العزل

وقبل وقت سابق أكدت حركة حماس أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "ارتكب مجزرة جديدة" بحق عائلة أبو شعبان في حي الزيتون بغزة راح ضحيتها 11 من أبناء العائلة، داعية الرئيس ترامب والوسطاء إلى متابعة التجاوزات.

وقالت حماس في بيان: “مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني مساء أمس بحق عائلة أبو شعبان، إذ أطلق قذيفة دبابة بشكل مباشر على مركبتهم أثناء محاولتهم تفقد منزلهم في حي الزيتون بـمدينة غزة، وهو ما أسفر عن ارتقاء 11 من أبناء العائلة، بينهم 7 أطفال و3 نساء، في جريمة مكتملة الأركان تكشف النية المبيتة للاحتلال في استهداف المدنيين العزل دون أي مبرر”.

وأضاف البيان: “تأتي هذه المجزرة في سياق خروقات الاحتلال المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرًا، حيث يواصل العدو الصهيوني تنفيذ اعتداءاته وجرائمه بحق أبناء شعبنا، في انتهاك صارخ لكافة الالتزامات التي نص عليها الاتفاق، بما يؤكد نواياه العدوانية”. 

كما أوضحت حماس أن “هذه الجريمة المروعة تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالمجازر والانتهاكات، وتؤكد أن دماء أطفال ونساء شعبنا لا تزال هدفًا مباشرًا لآلة القتل الصهيونية التي تضرب بكل وحشية القيم الإنسانية والقوانين الدولية”. 

وطالبت حماس “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والوسطاء بمتابعة تجاوزات الاحتلال المجرم، والقيام بدورهم في إلزامه باحترام اتفاق وقف الحرب، والتوقف عن استهداف أبناء الشعب الفلسطيني وتعريض حياتهم للخطر”. 

كما دعت “المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتهم، والضغط لوقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، ومحاسبة قادة الاحتلال المجرمين على جرائمهم بحق الإنسانية”. 

وفي وقت سابق أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، استشهاد11 فلسطينيًّا من عائلة واحدة بينهم 7 أطفال و3 نساء، كانوا في طريق العودة إلى منزلهم في حي الزيتون شرقي مدينة غزة. 

