ترامب يكشف سر تقديم مادورو "تنازلات كبيرة" للولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم السبت، أن نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو مستعد لتقديم "تنازلات كبيرة" لواشنطن؛ لأنه "لا يريد اختبار صبر الولايات المتحدة".

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي، إن مادورو قدم لإدارته "كل ما يمكن تقديمه"، مضيفًا: "تعرفون لماذا؟ لأنه لا يجرؤ على المزاح مع الولايات المتحدة"، مستخدمًا تعبيرًا حادًّا في وصف الموقف، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وكانت تقارير إعلامية أشارت في وقت سابق إلى أن مسؤولين فنزويليين عرضوا على إدارة ترامب امتيازات تفضيلية في الوصول إلى النفط والموارد المعدنية في البلاد.

يأتي ذلك في محاولة لتخفيف حدة التوتر بين كاراكاس وواشنطن، وذلك في ظل استمرار الضربات التي استهدفت سفنًا فنزويلية في البحر الكاريبي.

