حملات مكثفة وجولات مكوكية لمسؤولي الإسكندرية لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة

حملات مكثفة قادها مسؤولو أحياء محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع الجهات المعنية ومديرية التموين لفرض الانضباط والالتزام بالتعريفة الجديدة خلال تحريك أسعار المواد البترولية.

وجاءت الأسعار بنزين ٩٥ بسعر ٢١ جنيهًا /لتر

وبنزين ٩٢ بسعر ١٩.٢٥ جنيه / لتر، وبنزين ٨٠ بسعر ١٧.٧٥ جنيه /لتر وسولار بسعر ١٧.٥٠ جنيه /لتر، كما تم تسعير أسطوانة البوتاجاز الحجم المنزلي بسعر ٢٢٥ جنيهًا، وأسطوانة البوتاجاز الحجم التجارى ٤٥٠ جنيهًا.

ففي حي غرب الإسكندرية، تابعت المهندسة زينب السيد رئيس الحي الالتزام بالتعريفة الجديدة ووضع الملصقات بقيمة التعريفة على زجاج السيارة بالإضافة إلى التأكد من تعليق لوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى في حال مخالفة أي سائق للتعريفة الجديدة.

كما تم المرور علي كافة محطات الوقود بنطاق الحي بمنطقتي كرموز ومينا البصل كما تم المرور علي مواقف السيارات بالورديان والمتراس وكرموز للتأكد من إعلان الأسعار.



وفي حي وسط، تفقدت المهندسة إيمان عباس رئيس الحي يرافقها الإدارات المعنية ميدانيًّا جميع مواقف السيارات وموقف ميدان محطة مصر للوقوف على مدى الالتزام بالتعريفة المقررة. والالتزام تركيب الملصقات الخاصة بخطوط السير والأجرة بجميع المواقف.



وقامت بالمرور على محطات الوقود لمتابعة سير العمل والتأكد من توافر الوقود وإعلان الأسعار الجديدة.



محافظ الإسكندرية يتفقد المواقف ميدانيًا بعد ساعات من تطبيق تعريفة الركوب الجديدة

كما أجرى الفريق أحمد خالد حسن سعيد ـ محافظ الإسكندرية ـ جولة ميدانية موسعة تفقد خلالها الموقف الجديد بنطاق حي غرب ومحطة مصر بنطاق حي وسط، لمتابعة انتظام حركة نقل الركاب والتأكد من الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور ومشروع مواقف سيارات النقل الجماعي.

وخلال الجولة، وجّه المحافظ بالتشديد على وضع الملصقات الخاصة بالتعريفة الجديدة على جميع السيارات بشكل واضح، مع تثبيت اللافتات الإرشادية داخل المواقف لسهولة اطلاع المواطنين عليها، مؤكدًا على عدم تجزئة التسعيرة وضرورة تحصيل الأجرة المقررة قبل التحرك من الموقف.

وفي نفس السياق قام المهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين بالاسكندرية بالمرور على جميع محطات تموين السيارات بجميع أنحاء المحافظة للتأكد من توافر المواد البترولية وإعلان الأسعار الجديدة والتأكد من عدم وجود تكدسات أو ازدحام. ومتابعة ورصد اى شكوى للمواطنين والعمل على حلها فورًا.



كما قامت إدارة المواقف منذ اعتماد تسعيرة الركوب الجديدة بوضع بنرات توضح خطوط السير وسعر تعريفة الركوب في كل خط وذلك المواقف الرئيسية بنطاق المحافظة وهي (موقف ميدان الشهداء "بمحطة مصر- موقف الكيلو ٢١- موقف العوايد- موقف العامرية- موقف الساعة- موقف المنشية- الموقف الجديد)



كما تم المرور على مواقف (الكيلو ٢١_ والهانوفيل_ أبو تلات_وموقف سيدي بشر- وشارع ٤٥ - موقف سيدي بشر الترام- الموقف المعتمد بسينما ريكس- المواقف بالعدوي- ورأس التين- وسانت كاترين_مواقف السيارات بمنطقة مينا البصل_ والموقف الجديد - موقف العامرية- موقف العوايد - محطة مصر- برج العرب القديم- قرية بهيج- قرية أبوصير) وكذلك جميع محطات الوقود ومواقف سيارات النقل الجماعي بجميع أحياء المحافظة وتم الاستفسار من المواطنين عن تعريفة الركوب للتأكد من إلتزام السائقين بها.

