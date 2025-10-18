اليوم، المحامين تطلق حملة الكشف المبكر عن الأمراض بالتعاون مع وزارة الصحة

أعلنت نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام، أنه في إطار التعاون القائم بين النقابة العامة للمحامين ووزارة الصحة والسكان، وحرصًا على تعزيز الرعاية الصحية لأعضاء النقابة من خلال الكشف المبكر عن الأمراض والتعامل الفوري معها، فقد تقرر تنظيم كشف طبي مجاني للمحامين، بدءًا من اليوم 18 أكتوبر ولمدة يومين.

الكشف المبكر للمحامين

يتضمن إجراء التحاليل والأشعات اللازمة وفقًا لطبيعة كل حالة من الحالات المحددة.

أولًا: الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية: الضغط – السكر – الاعتلال الكلوي.

ثانيًا: الكشف المبكر عن الأورام: الثدي – صحة المرأة (استثناءً لأنواع من الأورام مثل: سرطان المثانة – القولون – الرئة – عنق الرحم للسيدات)؛ وذلك للكشف المبكر عن أية أمراض والتعامل معها قبل انتشارها.

