السبت 18 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

منافسات قوية في اليوم الثاني للبطولة المصرية المفتوحة للهواة للجولف بملاعب دريم لاند (صور)

بطولة الجولف
بطولة الجولف

شهد اليوم الثاني من فعاليات البطولة المصرية المفتوحة للهواة للجولف لعام 2025 على ملاعب نادي دريم لاند للجولف بمدينة السادس من أكتوبر منافسات قوية بين اللاعبين المشاركين.

وانطلقت البطولة أمس الخميس 16 أكتوبر، وسط مشاركة قياسية تضم أكثر من 100 لاعب من 19 دولة حول العالم، فيما تختتم فعاليات البطولة غدا السبت 18 أكتوبر.

وتعد البطولة المصرية المفتوحة للهواة واحدة من أقدم البطولات في الشرق الأوسط وإفريقيا، إذ يعود تاريخ انطلاقها إلى عام 1920، أي قبل نحو 105 أعوام، لتواصل مسيرتها العريقة كرمز لتاريخ الجولف المصري والعربي.

وقال عمر هشام طلعت، رئيس الاتحاد المصري للجولف، إن البطولة المصرية المفتوحة للهواة لعام 2025، تمثل انطلاقة جديدة لرياضة الجولف في مصر والعالم العربي، مشيرًا إلى أن عودة البطولة بعد خمسة عشر عامًا من الغياب تجسد روح الإصرار والطموح في تطوير اللعبة وتعزيز مكانتها إقليميًا ودوليًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البطولة المصرية للجولف للهواة عمر هشام طلعت الاتحاد المصري للجولف

الأكثر قراءة

تصل إلى 13 جنيها، ارتفاع ملحوظ في أسعار الفول والعدس بالأسواق

زيادة الشيدر 65 جنيها والفلمنك 55، آخر تطورات أسعار الجبن في ثاني أيام ارتفاع الوقود

ما راعوش حرمة الميت، مقتل شخص في مشاجرة بعد الانتهاء من عزاء شقيقته بالباجور

بعد تراجعها، البنزين والسولار يشعلان جنون الطماطم اليوم بالأسواق

الدبح على أصوله، قفزة في أسعار اللحوم اليوم بعد زيادة السولار والبنزين

قطعت الشك باليقين، أبحاث حديثة تكشف ما يحدث لجسمك عند تناول 4 أكواب شاي أسود يوميا

الأهلي يفتتح مشواره الإفريقي اليوم بمواجهة إيجل نوار البوروندي

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي وقشر البياض وارتفاع الجمبري 10 جنيهات

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم ( تحديث لحظي )

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك (آخر تحديث)

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

بمشاركة منتخب مصر الأول.. مواعيد دورة الإمارات الودية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 18 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 18 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 18 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية