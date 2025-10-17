مصطفى شوقي يطرح أغنية "مجاريح"

طرح المطرب مصطفى شوقي أغنية جديدة تحت عنوان "مجاريح"، وهي من كلمات وألحان مصطفى شوقي، توزيع مايكل جمال.

من جانبه قال مصطفى شوقي: " أبحث دائمًا في تجاربي وأغنياتي عن أفكار وكلمات وشكل ألحان مختلفة، أبعد فيها عن كل الأغاني التقليدية في السوق المصرية حاليًا، ومجاريح بالفعل في اتجاه مختلف أتمنى أن تلقى قبول واستحسان الناس".

تقول كلمات أغنية مجاريح: " دوامة الحياة، بتغير المشاعر، في قلوب كان فيها حكايات، فجأة يزيد الملل، والقلب اللي اتحمل، بيبتدي النهايات، دوامة الحياة بتغير المشاعر، في قلوب كان فيها حكايات، فجأة يزيد الملل، والقلب اللي اتحمل بيبتدي النهايات، ظَنَنْتُ بِكَ خَيرًا أنّكَ حَبيب ونورُ حياة، وبقَسْوَةٍ أغْرَقْتَني ولم تُلْقي لي طَوْقَ نجاة، مجاريح مجاريح، أهل المحبة مجاريح".

