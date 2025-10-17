محافظ الدقهلية يتابع تطبيق تعريفة الأجرة الجديدة

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، جولة ميدانية شملت عددًا من المواقف العمومية والداخلية، ومحطات تموين السيارات بمدينة المنصورة، لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للأجرة، التي تم تطبيقها عقب إعلان لجنة التسعير التلقائي عن تحريك أسعار الوقود.

وأكد المحافظ خلال جولته، التي رافقه فيها الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبدالله السكرتير العام، والقيادات التنفيذية المعنية، أن الالتزام بالتعريفة الجديدة واجب على الجميع، مشددًا على تطبيق القانون بكل حزم تجاه أي مخالفات.

لجان ميدانية لمتابعة المواقف ورصد أي تجاوزات

وأوضح "مرزوق" أن المحافظة شكلت لجانًا ميدانية في كل مركز ومدينة، لمتابعة تطبيق التعريفة المقررة، والتأكد من عدم وجود أي تجاوزات أو مغالاة من جانب السائقين، مشيرا إلى أن تلك اللجان تجوب المواقف على مدار الساعة، بهدف ضمان تحقيق التوازن بين حقوق المواطنين والسائقين.

وأضاف أن أجهزة الرقابة التموينية والتنفيذية بالمحافظة تعمل بشكل متكامل لرصد أي حالات استغلال، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة فور اكتشاف أي مخالفة، حفاظًا على استقرار الخدمات وضمان العدالة في تقديمها.

المحافظ يناشد المواطنين بالتعاون: "أنتم شركاء في الرقابة"

وناشد محافظ الدقهلية المواطنين بالإبلاغ عن أي استغلال أو مخالفة في تعريفة الأجرة، مشيرًا إلى أن المشاركة المجتمعية تمثل عنصرًا رئيسيًا في ضبط منظومة النقل.

وأكد أن المحافظة تتلقى الشكاوى على مدار اليوم عبر غرفة العمليات المركزية من خلال الأرقام:

0502316644 – 0502314880 – 0502327792، أو من التليفون الأرضي على رقم 114.

التواجد الميداني نهج دائم لحل المشكلات فورًا

وأشار "مرزوق" إلى أن سياسة العمل في الدقهلية تعتمد على النزول إلى الشارع والتفاعل المباشر مع المواطنين، مشددًا على أنه يتواجد ميدانيًا بشكل يومي لرصد المشكلات والعمل الفوري على حلها، وأن ثقافة "المسؤول الميداني" هي الأساس في تحقيق الانضباط ومواجهة الأزمات بفعالية.

رفع تعريفة الأجرة بنسبة 15%

يُذكر أن محافظة الدقهلية اعتمدت اليوم تعديل تعريفة الركوب لجميع وسائل المواصلات العامة (الميكروباص، السرفيس، التاكسي) بزيادة قدرها نحو 15% للخطوط الداخلية والخارجية، بالتوازي مع تعديل أسعار أسطوانات الغاز للاستخدام المنزلي والتجاري، تماشيًا مع قرارات تحريك أسعار الوقود الأخيرة.

