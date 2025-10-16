الجمعة 17 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

لتوطين صناعة المركبات، تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع مدير مجموعة شركات Hinduja

وزير الخارجية مع
وزير الخارجية مع مدير مجموعة شركات Hinduja، فيتو

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، السفير أجيت كومار مدير مجموعة شركات هندوجا في نيودلهي.

الحكومة المصرية مُهتمة بالتعاون الشركات الأجنبية 

وأكد وزير الخارجية، أن الحكومة المصرية مُهتمة بالتعاون الشركات الأجنبية بهدف جذب مزيد من الاستثمارات وتوطين صناعة المركبات بأنواعها المُختلفة في مصر خاصة السيارات والحافلات سواء الكهربائية أو العاملة بالوقود.

 مصادر مصر العديدة لتوليد الطاقة الكهربائية

كما استعرض عبد العاطى مصادر مصر العديدة لتوليد الطاقة الكهربائية من مصادر مُتجددة بكميات كبيرة وتكلفة منخفضة، فضلا عن وجود طلب كبير على السيارات والحافلات الكهربائية محليًا في مصر، خاصة مع التوسع في إنشاء نقاط الشحن الكهربائي في العديد من المُحافظات.

 ارتباط مصر بشبكة من اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من التكتلات الاقتصادية

وأشار إلى التسهيلات والحوافز والإعفاءات الجمركية والضريبية للاستثمار بالمناطق الصناعية الحرة التي تقدمها مصر، خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تتمتع ببنية تحتية قوية وموقع جغرافي مُتميز، فضلًا عن ارتباط مصر بشبكة من اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من التكتلات الاقتصادية تشمل الدول العربية والأفريقية والأوروبية والأمريكية اللاتينية، وهو الأمر الذي يسمح للمنتجات المصنعة في مصر بالتصدير إلى هذه الدول معفاة من الجمارك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بدر عبد العاطي مجموعة شركات هندوجا نيودلهي

مواد متعلقة

وزير الخارجية: الحكومة تستهدف خلق مناخ استثماري وتحسين بيئة الأعمال

وزير الخارجية يلتقي رئيس مجموعة شركات Sun الهندية

وزير الخارجية يستعرض مع وسائل الإعلام الأجنبية جهود مصر في إنهاء حرب غزة وقمة شرم الشيخ للسلام

وزير الخارجية يلتقي وفد نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي (صور)

الأكثر قراءة

مصدر لـ"فيتو": زيادة مرتقبة في أسعار أسطوانات البوتاجاز 50 جنيها

طبعا هيكون في زيادة، شعبة المخابز تحسم أسعار الخبز المدعم والسياحي بعد ارتفاع الوقود

مصادر تكشف قيمة الزيادة المتوقعة في أسعار البنزين والسولار

خدمات النقل الدولي: زيادة في أسعار النقل البري 8% بعد رفع أسعار الوقود

زيادة البنزين والسولار، محافظ أسوان يقرر تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية (صور)

سفاح كي جي تو، تفاصيل مأساوية في مقتل طفل الإسماعيلية وتقطيع جثته على يد زميله بطريقة فيلم "ديكستر"

قبل إعلان زيادة البنزين والسولار رسميا، روشتة ترشيد الوقود في سيارتك

قبل الزيادة المتوقعة، أسعار البنزين اليوم الخميس

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الخميس

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الخميس

البلدي ترتفع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس (تحديث لحظي)

المزيد

انفوجراف

قرارات وزير التعليم لمتابعة انتظام الدراسة وتطبيق معايير الجودة بالمدارس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 17 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 17 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads