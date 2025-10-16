لتوطين صناعة المركبات، تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع مدير مجموعة شركات Hinduja

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، السفير أجيت كومار مدير مجموعة شركات هندوجا في نيودلهي.

الحكومة المصرية مُهتمة بالتعاون الشركات الأجنبية

وأكد وزير الخارجية، أن الحكومة المصرية مُهتمة بالتعاون الشركات الأجنبية بهدف جذب مزيد من الاستثمارات وتوطين صناعة المركبات بأنواعها المُختلفة في مصر خاصة السيارات والحافلات سواء الكهربائية أو العاملة بالوقود.

مصادر مصر العديدة لتوليد الطاقة الكهربائية

كما استعرض عبد العاطى مصادر مصر العديدة لتوليد الطاقة الكهربائية من مصادر مُتجددة بكميات كبيرة وتكلفة منخفضة، فضلا عن وجود طلب كبير على السيارات والحافلات الكهربائية محليًا في مصر، خاصة مع التوسع في إنشاء نقاط الشحن الكهربائي في العديد من المُحافظات.

ارتباط مصر بشبكة من اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من التكتلات الاقتصادية

وأشار إلى التسهيلات والحوافز والإعفاءات الجمركية والضريبية للاستثمار بالمناطق الصناعية الحرة التي تقدمها مصر، خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تتمتع ببنية تحتية قوية وموقع جغرافي مُتميز، فضلًا عن ارتباط مصر بشبكة من اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من التكتلات الاقتصادية تشمل الدول العربية والأفريقية والأوروبية والأمريكية اللاتينية، وهو الأمر الذي يسمح للمنتجات المصنعة في مصر بالتصدير إلى هذه الدول معفاة من الجمارك.

