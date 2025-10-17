الجمعة 17 أكتوبر 2025
عبد العاطي يبحث مع وزير التجارة والصناعة الهندي مضاعفة الاستثمارات في مصر

الدكتور بدر عبد العاطي
الدكتور بدر عبد العاطي

جرى خلال زيارة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج للهند، اتصال هاتفي بينه وبين بيوش جويال وزير التجارة والصناعة الهندي اليوم الجمعة، وذلك لبحث سبل زيادة التبادل التجارى ومضاعفة الاستثمارات الهندية فى مصر.

زيادة التبادل التجارى بين مصر والهند

أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع للعمل المشترك لزيادة التبادل التجارى بين البلدين فى ظل الإمكانيات التى يتمتع به البلدان وبحيث يصل التبادل التجارى إلى ١٢ مليار دولار بدلا من ٥ مليارات دولار. 

كما أكد على الاهتمام بمضاعفة الاستثمارات الهندية في مختلف القطاعات، مشيرا إلى توفير كافة سبل الدعم للشركات الهندية للاستثمار في مصر، مبرزا جهود الحكومة المصرية فى توفير مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة، بما يسهم فى تطوير بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات ويعزز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

تنشيط التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى بين مصر والهند

واكد الوزير عبد العاطى على أهمية تشكيل مجلس رجال أعمال بين البلدين، وإنشاء غرفة تجارة مصرية هندية، فضلا عن عقد منتدى أعمال خلال زيارة الوزير الهندى القادمة إلى مصر خلال الربع الاول من العام القادم، وذلك فى إطار تنشيط التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى بين مصر والهند.

كما أشار وزير الخارجية خلال الاتصال إلى سعي مصر لتحقيق التكامل الصناعي مع الشركات الهندية من خلال تأسيس شراكات ناجحة، مستعرضًا الميزات النسبية التي يتيحها الاقتصاد المصري والمساعى الراهنة لتصبح مصر مركزًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وقاعدة انطلاق للأسواق الأجنبية، والجهود المبذولة لتعزيز التبادل التجارى من خلال الاستفادة من الاتفاقات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية.  

كبرى الشركات الهندية

واكد وزير الخارجية أهمية زيارة وزير التجارة والصناعة الهندى المقبلة الى مصر على رأس وفد من رؤساء كبرى الشركات الهندية أعضاء اتحادات الصناعات الهندية، للتعرف على الفرص والإمكانات المُتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتحديد مجالات الاستثمار المُمكنة، وبحث فرص تخصيص منطقة صناعية للهند في نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

