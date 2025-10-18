اليوم، أعضاء مجلس الشيوخ يؤدون اليمين الدستورية بالفصل التشريعي الثاني

يبدأ مجلس الشيوخ، اليوم السبت، فصله التشريعي الثاني، وذلك بناء على دعوة رئيس الجمهورية لانعقاد المجلس، بعدما اكتمل تشكيل المجلس الجديد بصدور قرار المعينين.

الجلسة الافتتاحية

ومن المقرر أن يعقد المجلس اليوم، الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثاني، برئاسة النائب محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، كونه أكبر الأعضاء سنا، والتى ستشهد أداء الأعضاء الجدد اليمين الدستورية.

مساعدي رئيس الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ

وأوضحت المصادر أن النائبين محمد طارق نصير، وأحمد خالد، يعاونان رئيس الجلسة الافتتاحية، بوصفهما أصغر الأعضاء سنا، حيث لا يتجاوزان عمرهما 35 عامًا.

قرار رئيس الجمهورية

وأصدر رئيس الجمهورية، القرار رقم 580، والذي نشرته الجريدة الرسمية، بدعوة مجلس الشيوخ الجديد، للانعقاد في الفصل التشريعي الثاني يوم السبت المقبل.

تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ

ووفقا للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، يترأس الجلسة الافتتاحية أكبر أعضاء المجلس سنا، ويعاونه ٢ من الأعضاء الأصغر سنًّا.

كما تشهد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ، أداء اليمين الدستورية، ويعقبها انتخاب رئيس مجلس الشيوخ والوكيلين.

وبعد انتخاب مجلس الشيوخ، الرئيس والوكيلين، يتم دعوة الأعضاء لتسجيل رغبات عضوية اللجان النوعية، لتجري بعدها انتخاب هيئات مكاتب 14 لجنة نوعية "رئيس _ وكيلين _ أمينا للسر".

