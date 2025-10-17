تحرير 3 محاضر أثناء جولة محافظ البحيرة لمتابعة الأسعار الجديدة للوقود

تمكنت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة خلال جولتها التفقدية لالتزام محطات الوقود ومجمع المواقف بكفر الدوار بالتسعيرة الجديدة للمنتجات البترولية والتعريفة المقررة للمركبات، من تحرير محضر لإحدى محطات الوقود بكفر الدوار لعدم التزامها بتفعيل منظومة ATG الإلكترونية، بالإضافة لتحرير محضرين بايتاى البارود لتجميعهما 24285 لتر سولار و11000 لتر بنزين 80.

التزام المحطات بالتسعيرة الجديدة المعتمدة

واصلت محافظ البحيرة جولاتها الميدانية اليوم بعدد من محطات الوقود ومواقف السيارات بنطاق المحافظة لمتابعة الموقف التنفيذي لتطبيق الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية والتعريفة المقررة للمركبات، حيث تفقدت المحافظ عددًا من محطات الوقود بمدينة كفر الدوار، وذلك للاطمئنان على توافر المواد البترولية والتأكد من التزام المحطات بالتسعيرة الجديدة المعتمدة من الجهات المختصة.

ضمان الشفافية والدقة في المتابعة

وخلال الجولة، تابعت المحافظ موقف أرصدة الوقود بالمحطات ومعدلات التوزيع اليومي، وراجعت سجل (21 بترول) ومنظومة ATG الإلكترونية التي تتيح المتابعة اللحظية لمخزون الوقود وربط البيانات مع الهيئة المصرية العامة للبترول لضمان الشفافية والدقة في المتابعة، مطالبة باستمرار المتابعة الميدانية لكافة القيادات التنفيذية بنطاق المحافظة مع الانعقاد المستمر لغرفة التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة الموقف أولًا بأول بمحطات الوقود، مع تكثيف الحملات الرقابية على جميع محطات الوقود بنطاق المحافظة، للتأكد من الالتزام الكامل بالأسعار الرسمية ومنع أي تلاعب أو تجاوز، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة تجاه أي مخالفات ولن تتهاون مع أي مخالفات أو تجاوزات.

