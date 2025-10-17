الأنبا موسى يشهد تحضيرات مهرجان الكرازة المرقسية

اجتمعت اللجان التحضيرية لمهرجان الكرازة المرقسية لعام ٢٠٢٦، بحضور الأنبا موسى الأسقف العام للشباب، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، على مدار ثلاثة أيام، لوضع خطة الدراسة والمنهج المناسب لكل مرحلة وفئة.

أُقيم اليوم الأول في بيت مارمرقس بالعجمي بلجنة الطفولة، واليوم الثاني في مزرعة العجايبي بعرابي، وفي اليوم الثالث صليا القداس الإلهي في دير الشماسة فيبي بعرابي بالعبور، واختُتمت بعده فعاليات الاجتماعات.

وضمت اللجان التحضيرية لجان المراحل المختلفة، ولجان المسابقات بأنواعها، إلى جانب لجان الفئات الخاصة.

ومن المقرر إصدار كتب المسابقات مع بداية عام ٢٠٢٦، على أن تقوم بلاد المهجر بترجمتها إلى لغاتها المحلية.

البابا تواضروس ينيب الأنبا دانيال لرسامة راهبات جدد لدير العذراء والقديس مار يوحنا بأوهايو

احتفل دير السيدة العذراء والقديس مار يوحنا الحبيب للراهبات بولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية برهبنة عدد من طالبات الرهبنة.

وصلى بالنيابة عن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا دانيال أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بمدينة البحر الأحمر ومقرر لجنة الرهبنة بالمجمع المقدس، وشاركه كل من: الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانة بالبراري، والأنبا بيتر أسقف نورث وساوث كارولينا وكينتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية، صلوات طقس الرهبنة لثلاثة من طالبات الرهبنة، واللاتي اجتزن فترة الاختبار الرهباني المقررة بالدير.

والراهبات الثلاث هن: الراهبة بارثينيا، الراهبة سارافيما، الراهبة شاروبيما.

وعقب الصلوات، صلى الأحبار القداس الإلهي، وشارك في الصلاة عدد من الآباء الكهنة والشمامسة، إلى جانب الأم مارينا المشرفة على الدير وراهباته.

وعقب القداس تفقد الآباء الأساقفة منشآت الدير، واستمعوا لشرح عن معالمه ومراحل بنائه.

يُذكر أن دير السيدة العذراء والقديس مار يوحنا الحبيب للراهبات يقع في مدينة وارين بولاية أوهايو الأمريكية، وتأسس في عام ٢٠١١، وزاره البابا تواضروس الثاني خلال رحلته الرعوية لأمريكا في عام ٢٠١٨، واعترف به المجمع المقدس في عام ٢٠١٩.

