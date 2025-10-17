زيادة مرتقبة في أسعار خدمات سيارات أوبر وDiDi خلال الساعات المقبلة

أعلن مصدر مسؤول، بوسائل النقل الذكي، Didi, inDrive, أوبر، رفض ذكر اسمه، عن عقد اجتماع طارئ لرؤساء الشركات يتم خلال الساعات الجارية لدراسة قيمة الزيادة المقرر فرضها على تسعيرة الرحلة.

ويأتي ذلك الاجتماع المقرر انعقاده بشركات النقل الذكي، أوبر وInDrive, Didi، بالتزامن مع قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية، برفع أسعار البنزين والسولار في مصر، في اجتماعها الأول للعام الجاري 2025.

وأوضح المصدر في تصريح خاص لقيتو، أن فور تحديد قيمة الزيادة في الاستعارة سيتم إخطار كافة الكابتن والعاملين بخدمة النقل الذكي بالزيادات الجديدة التي حددتها الشركة، عقب ارتفاع أسعار الوقود.

وتابع المصدر أن زيادة سعر الرحلة سيأتي من أجل صالح العاملين والكابتن داخل خدمة النقل الذكي، وحفاظًا على عدم تعرضهم للخسائر بعد ارتفاع أسعار البنزين داخل السوق المصري.

وفي ذات السياق أكدت الوزارة في بيان رسمي اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الموافق 17 / 10/ 2025 زيادة أسعار المنتجات البترولية، وذلك على النحو التالي:



بــــــــــــــــنزين 95 21 جنيهًا / لتر بدلًا من 19 جنيهًا / لتر



بــــــــــــــــنزين 92 19.25 جنيه / لتر بدلًا من 17.25 جنيه / لتر

بــــــــــــــــنزين 80 17.75 جنيه / لتر بدلًا من 15.75 جنيه / لتر

الســـــــــــــــــــولار 17.5 جنيه / لتر بدلًا من 15.5 جنيه / لتر



غاز تموين السيارات 10 جنيهات / م3 بدلًا من 7 جنيهات / م3

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.