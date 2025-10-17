بالأسعار، الإسكان تطرح أراضي بنشاط تجاري وإداري بالصعيد

تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قطع أراض استثمارية جديدة تلبية لطلبات واحتياجات السوق.

وتطرح وفق آلية التخصيص الفوري بمدينة اسيوط الجديدة ارض تجاري سكني بمساحة 1326 مترا بسعر 20570 جنيها بقيمة 27 مليون جنيه، أرض تجاري إداري بمساحة 5553 مترا بسعر 21335 جنيهًا بقيمة 118 مليون جنيه وأرض سكني بمساحة 4208 أمتار بسعر 4415 جنيها بقيمة 18 مليون جنيه.

وبمدينة ناصر الجديدة أرض تجاري سكني بمساحة 1150 مترًا بسعر 7195 جنيهًا بقيمة 8 ملايين جنيه، أرض عمراني متكامل بمساحة 21199 مترًا بسعر 3785 جنيهًا بقيمة 80 مليون جنيه، وأرض تجاري بمساحة 5332 مترًا بسعر 6215 جنيهًا بقيمة 33 مليون جنيه.

كما تطرح طيبة الجديدة أرض جامعة خاصة بمساحة 164170 مترًا بسعر 2420 جنيهًا للمتر بقيمة 397 مليون جنيه، وأرض تعليمي مدرسة بمساحة 9127 مترًا بسعر 4020 جنيهًا بقيمة 36 مليون جنيه.

وتستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لطرح المرحلة الثانية من 400 ألف شقة للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل بالمدن الجديدة.

وتضم شقق مشروع ظلال وديارنا بالمدن الجديدة والشقق كاملة التشطيب بمساحات متنوعة، والتقديم على الشقق من خلال موقع منصة مصر العقارية الرسمية.

ونستعرض خريطة بأماكن وأسعار شقق ظلال فى الطرح الجديد كالتالي:

-مدينة الشيخ زايد:

عدد الوحدات: 260 وحدة.

سعر المتر: 34,900 جنيه.

-مدينة القاهرة الجديدة:

عدد الوحدات: 1144 وحدة.

سعر المتر: 33,250 جنيهًا.

-مدينة العلمين الجديدة:

عدد الوحدات: 2548 وحدة.

سعر المتر: 29,000 جنيه.

-مدينة ٦ أكتوبر:

-عدد الوحدات: 1196 وحدة.

سعر المتر: 32,600 جنيه.

-مدينة حدائق العاصمة:

عدد الوحدات: 1300 وحدة.

سعر المتر: 27,600 جنيه.

-مدينة الشروق:

عدد الوحدات: 1248 وحدة.

سعر المتر: 30,950 جنيهًا.

-مدينة العبور:

عدد الوحدات: 286 وحدة.

سعر المتر: 30,100 جنيه.

-مدينة العاشر من رمضان:

عدد الوحدات: 1430 وحدة.

سعر المتر: 26,900 جنيه.

ويتكون مشروع شقق ظلال من نموذجي عمارات ( Aو (B، وعمارات النموذج (A) تتكون من: (دور أرضي + “5” أدوار متكررة + دور رووف) بإجمالي 26 وحدة سكنية بالعمارة وجميع الوحدات بالعمارة تحتوي على (عدد 3 غرف نوم منها غرفة ماستر) والوحدات تشطيب كامل، والعمارة شاملة 2 مصعد وتتراوح مساحة الوحدات بالدور الأرضي والأدوار المتكررة “ 24 وحدة” بالعمارة من (145)م2 إلى (160)م 2 للوحدة.

بالإضافة إلى وحدتين (Penthouse) بدور الرووف بمساحة (160)م2 للوحدة بخلاف مساحة رووف (120)م2 لكل وحدة، وعمارات النموذج (B) تتكون من: (دور أرضي + “5” أدوار متكررة + دور رووف) بإجمالي 26 وحدة سكنية بالعمارة بواقع ” 13 وحدة بالعمارة تحتوي على 3 غرف نوم منها غرفة ماستر، و13 وحدة تحتوي على 2 غرف نوم منها غرفة ماستر” والوحدات تشطيب كامل والعمارة شاملة 2 مصعد وتتراوح مساحة الوحدات بالدور الأرضي والأدوار المتكررة “بواقع 24 وحدة” بالعمارة من (115)م2 إلى (158)م2 للوحدة، بالإضافة إلى وحدتين (Penthouse) بدور الرووف بمساحة “(130)م2 للوحدة بخلاف مساحة رووف (105)م2، (160)م2 للوحدة بخلاف مساحة رووف (120)م2”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.