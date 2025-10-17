الجمعة 17 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة في الإسكندرية بعد زيادة أسعار الوقود (صور)

تعريفة الركوب الجديدة
تعريفة الركوب الجديدة بالإسكندرية فيتو

 أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، تعديل أسعار الركوب للمواصلات بمختلف مناطق المحافظة، وذلك بعد تحريك أسعار  بيع المواد البترولية والغاز الطبيعي،  تنفيذًا لقرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول والثروة المعدنية. 

تعريفة الركوب الجديدة بالإسكندرية 

وتراوحت الزيادة التي أعلنتها المحافظة ل تعريفة  ركوب المواصلات  بين ٥٠ قرشا إلى جنيه في الخطوط الداخلية و٢ جنيه إلى ٣ جنيهات في الخطوط الطوالي،  و١٠. ١٥ جنيه خارج المحافظة، وجاءت نسبة الزيادة في أتوبيسات النقل العام من ٥٠ قرشا إلى جنيه في الخدمة العادية ومن جنية إلى ٤ جنيهات للخدمة المكيفة والمميزة  

محافظ الإسكندرية 

 وأوضح الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، أن القرار جاء في ضوء المتغيرات العالمية في أسعار خام برنت وسعر الصرف، مشددًا على أهمية الالتزام الكامل بالأسعار الجديدة في جميع محطات الوقود ومنافذ توزيع الغاز.

 ووجّه المحافظ الأجهزة التنفيذية المعنية ومديرية التموين بضرورة تكثيف الرقابة الميدانية على محطات الوقود ومحلات بيع أسطوانات البوتاجاز؛ للتأكد من التزام جميع الجهات بالأسعار المحددة ومنع أي محاولات للتلاعب أو استغلال المواطنين.

 وشدد المحافظ على ضرورة الإعلان الواضح عن التعريفة الجديدة في جميع المواقف والمحطات، مع إلزام السائقين بوضع ملصقات رسمية تتضمن خط السير والأجرة المقررة لكل وسيلة نقل، منعًا لأي تلاعب أو تقسيم غير قانوني لخطوط السير.

 كما أكد المحافظ على سرعة إعلان الأسعار الجديدة بشكل واضح في المحطات، مع تلقي غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة البلاغات والشكاوى المتعلقة بالتسعيرة على مدار الساعة.

 وأكد محافظ الإسكندرية أن غرفة العمليات الرئيسية لمركز السيطرة بالمحافظة منعقدة على مدار الساعة بحضور جميع الجهات المختصة، مشيرًا إلى أن أرقام الطوارئ التالية متاحة لتلقي أية بلاغات تخص الأسعار الجديدة:
📞 (114 - 4234131 - 4234132 - 4234133 - 4234134)

.

أجرة المواصلات بعد زيادة أسعار البنزين اسعار تعريفة الركوب تعريفه الركوب الجديده بالإسكندرية أخبار محافظة الأسكندرية

