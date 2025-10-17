الجمعة 17 أكتوبر 2025
التاكسي يبدأ من 10 جنيهات، محافظ السويس يعتمد تعريفة الركوب الجديدة

اعتمد اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، اليوم الجمعة، التسعيرة الجديدة لسيارات الأجرة الميكروباص على الخطوط الداخلية والخارجية والتاكسي، بعد قرار لجنة تسعير المواد البترولية بزيادة أسعار البنزين والسولار. 

تعريفة الركوب الجديدة بالسويس


كان المحافظ قد عقد اجتماعا باللجنة المشكلة بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وأحمد وزيري، السكرتير العام، ومدير ادارة المرور ومديري التموين، ولجنة الإشراف على المواقف ومستشار المحافظ للنقل، ورؤساء الأحياء.


وشدد المحافظ على اللجنة بالمتابعة المستمرة للمواقف ومحطات الوقود، للتأكيد على انتظام سير العمل بها والالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة لجميع الخطوط الداخلية والخارجية لسيارات الأجرة والتاكسى، وضرورة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين.


كما أكد المحافظ أنه سيتم محاسبة المخالف لأي قرارات خاصة بالتعريفة الجديدة أو أسعار الوقود.

 

