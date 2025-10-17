الجمعة 17 أكتوبر 2025
اقتصاد

آخر تطورات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري
سعر الريال القطري

سعر الريال القطري، شهد سعر الريال القطري استقرارا أمام الجنيه بالبنك المركزي المصري والبنوك المصرية، خلال حركة تعاملات اليوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر 2025 وفي آخر تحديث.

وتستعرض "فيتو" سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية في ختام تعاملات اليوم.

سعر الريال القطري 
سعر الريال القطري 


سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو  13.02جنيها للشراء، و13.08 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري أمام الجنيه في بنك مصر

سجل سعر الريال القطري في بنك مصر نحو 12.66جنيه للشراء، و13.60جنيه للبيع.

سعر الريال القطري أمام الجنيه في بنك قطر QNB

سجل سعر الريال القطري في بنك قطر QNB نحو 13.04جنيه للشراء، و13.06 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري 
سعر الريال القطري 

 

سعر الريال القطري أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الريال القطري في بنك كريدى أجريكول نحو 12.96 جنيه للشراء، و13.05 جنيه  للبيع.

الريال القطري العملة الرسمية لدولة قطر

الريال القطري هو العملة الرسمية لدولة قطر، ويرمز لها بالرمز QAR، ويعرف أحيانا بـ QR حيث يتم إصدار الريال القطري من قبل مصرف قطر المركزي، ويستخدم في جميع المعاملات الاقتصادية داخل الدولة.

كما يعود تاريخ الريال القطري إلى ما قبل اكتشاف النفط في قطر حيث كانت قطر فى البداية تستخدم عملات مختلفة تشمل الروبية الهندية والدرهم البحرينى ولكن بعد اكتشاف النفط في الخمسينيات من القرن العشرين، بدأت قطر في إصدار عملتها الخاصة لتلبية الاحتياجات الاقتصادية المتزايدة وفي عام 1966، تم إصدار الريال القطري لأول مرة بعد انفصال قطر عن البحرين، حيث كانت في البداية العملة مشتركة بين البلدين ومنذ ذلك الحين، أصبح الريال القطري هو العملة الوطنية المستقلة.

سعر الريال القطري 
سعر الريال القطري 

الفئات الورقية والمعدنية

الريال القطري يتوفر في فئات مختلفة من الأوراق النقدية والعملات المعدنية:

العملات الورقية:
5 ريالات: تتميز بلونها الأزرق، وتحمل صورة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني، مؤسس الدولة الحديثة.
10 ريالات: باللون الأحمر، وتظهر فيها معالم بارزة من التراث القطري.
50 ريالا: باللون الأخضر، وتعرض صورًا لمشاهد من الحياة القطرية.
100 ريال: باللون البني، مع صور متنوعة لرموز ثقافية.
500 ريال: باللون البرتقالي، وتعتبر من أعلى فئات العملة.

العملات المعدنية:
توجد عملات معدنية بفئات مختلفة مثل: 1 ريال، 50 درهما، و25 درهما، وكلها مصنوعة من المعادن مثل النيكل والنحاس.


الريال القطري في السوق

جدير بالذكر يتم تداول الريال القطري في الأسواق المحلية والعالمية، وله حضور قوي في البورصات الخليجية كما يتم استخدامه بشكل واسع في السياحة الدولية نظرا للازدهار الاقتصادي الذي تشهده قطر، بالإضافة إلى تنظيمها لمجموعة من الفعاليات الرياضية العالمية مثل كأس العالم 2022  حيث شهد الريال القطري تطورات كبيرة منذ إصداره، بما في ذلك تحسين تصميماته وتطوير تقنيات الأمان فيه لمواكبة التطورات التكنولوجية في عالم العملات حيث تمت إضافة عدد من الخصائص الأمنية

