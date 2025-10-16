الجمعة 17 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

استدعاء شهود العيان في مقتل قهوجي برصاصة بالرأس وسط الشارع بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة باستدعاء شهود العيان في مقتل قهوجي بعد إصابته برصاصة بالرأس وسط الشارع بالهرم، لسماع أقوالهم في الحادث. 

 

وصرحت النيابة بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من التشريح، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

 

نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالهرم

 البداية كانت بورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في الهرم. 


انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن خلافات أدت إلى نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، وأصيب خلالها عامل بطلق ناري، مما أسفر عن مصرعه.

 

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتولت النيابة المختصة التحقيق، التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

 

