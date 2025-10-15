مجلس القضاء الأعلى يوافق على ندب 3 رؤساء محاكم استئناف مساعدين لوزير العدل

وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عاصم الغايش – رئيس محكمة النقض – في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 14 أكتوبر 2025 على طلب وزير العدل المستشار عدنان فنجري بشأن ندب عدد من رؤساء محاكم الاستئناف للعمل مساعدين لوزير العدل في عدد من القطاعات النوعية بالوزارة.

وتضمن القرار موافقة المجلس على ندب كل من:

القاضي عمر محمد محمد أحمد سلامة، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، المنتدب سابقًا رئيسًا لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، للعمل مساعدًا لوزير العدل لقطاع الديوان العام.



القاضي أحمد محمد عامر الفقي، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، المنتدب بإدارة الكسب غير المشروع، للعمل مساعدًا لوزير العدل لشؤون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ.



القاضي حاتم أحمد فاضل عبد الرازق عبد المجيد، الرئيس بمحكمة استئناف بني سويف، والمنتدب عضوًا بلجنة التحفظ والحصر والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، للعمل مساعدًا لوزير العدل لقطاع مكافحة الفساد والشكاوى.

ويأتي هذا الندب في إطار حرص وزارة العدل على تعزيز كفاءات قطاعاتها المختلفة بخبرات قضائية رفيعة المستوى، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي ودعم جهود الوزارة في مجالات الحوكمة ومكافحة الفساد والتواصل المؤسسي.

