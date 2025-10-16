إدوارد لـ"فيتو" عن حذف حلقة الفنانة عزة سعيد: لو كنت أعرف ظروفها ما كنتش هطلعها أصلا

علق الفنان إدوارد على حذف حلقة الفنانة عزة سعيد من برنامجه “القاهرة اليوم” بسبب تصريحاتها الغريبة على الهواء.

حلقة إدوارد مع عزة سعيد

وقال إدوارد في تصريح خاص لفيتو: "أنا ما كنتش عارف حالة عزة سعيد ولا الظروف اللي عندها وهي جات وأنا ع الهوا لأنها كانت تاني فقرة، جات متأخر وعملت ميك أب ودخلت على الفقرة بتاعتها على طول حتى خلصت ومشيت وما قعدتش معاها".

وأضاف: "عمري ما حذفت حلقة ضيف ولا حصل معايا الموقف دا ولو كنت أعرف ظروفها ما كنتش هطلعها أصلًا معايا وكان ممكن أساعدها من بعيد".

وتصدر اسم الفنانة عزة سعيد مؤشر البحث على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي بعد الجدل الكبير الذي أثارته خلال ظهورها في برنامج القاهرة اليوم، الذي يقدمه الفنان إدوارد، حيث تقرر حذف الحلقة من منصات القناة بسبب تصريحاتها الغريبة وحالتها غير المستقرة أثناء البث.



وأعلن إدوارد اعتذاره عن استضافة الفنانة عزة سعيد، موضحًا أن الحلقة لم تُحذف على الفور لأنها كانت تُذاع على الهواء مباشرة. وكتب على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: “لما فريق الإعداد بلغني بوجود الفنانة عزة سعید فرحت جدًّا، لأني بحب أستضيف زملائي الفنانين اللي غايبين عن الساحة من فترة، لكن لما لاحظت إنها مش في حالة طبيعية، احترمت الموقف وقفلت الفقرة قبل ميعادها”.

وأضاف: “هنحذف الفيديو من على صفحة القناة احترامًا للجمهور، وبعتذر لو حد اتضايق، ونيتي كانت طيبة زي دايمًا”.

يذكر أن الفنانة عزة سعيد شاركت في عدد من الأعمال الفنية في أواخر التسعينيات، ودرست في المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأت مشوارها بفيلم صعيدي رايح جاي، وشاركت في أفلام ميدو مشاكل والباشا تلميذ، بالإضافة إلى مسلسلات البنات وعمرو بن العاص.

