أكرم القصاص: الصحافة لعبت دورًا محوريًا في حرب أكتوبر

أكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة اليوم السابع السابق، أن الصحافة المصرية قامت بدور محوري خلال حرب أكتوبر المجيدة، تمثّل في توثيق الأحداث ورصد بطولات الجيش المصري، مشيرًا إلى أن هذا الدور كان واضحًا وجليًا في تغطية الانتصار التاريخي الذي غيّر موازين القوى في المنطقة.



وأضاف «القصاص»، خلال كلمته في الصالون الشهري الذي تنظمه لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين بعنوان «أكتوبر وأثره على الأمن الإقليمي والعربي من نصر 1973 إلى قمة شرم الشيخ للسلام 2025»، بالتعاون مع المنتدى الإستراتيجي للفكر والحوار، أن الصحافة لا تزال مطالبة بإبراز مزيد من البطولات والقصص الإنسانية التي وقعت خلال الحرب وما قبلها، لأن كثيرًا من هذه الملاحم لم تأخذ حقها الكافي من التوثيق والاهتمام الإعلامي.





وأوضح أن المشهد الإعلامي اليوم أكثر تعقيدًا، إذ أصبحت أجهزة المخابرات في العالم تلعب دورًا رئيسيًا في تشكيل الرأي العام وتوجيه الأحداث، مشيرًا إلى أن بعض الدول قد تظهر في صورة الصديق بينما تخفي عداءها الحقيقي، وأن الجميع أصبح يسعى لتحقيق مصالحه الخاصة في عالم تتقاطع فيه الأجندات والمصالح.





وأضاف القصاص أن عملية “طوفان الأقصى” لم تكن حدثًا منفصلًا عن هذا المشهد المعقد، بل تقف وراءها قوى إقليمية لم تعد في الواجهة مثل إيران وحزب الله، موضحًا أن الإعلام بات في الوقت نفسه مظلومًا وظالمًا، فهو مظلوم بسبب غياب المعلومات الدقيقة وصعوبة الوصول إلى الحقائق، وظالم حين يشارك في تضليل الرأي العام دون تحقق، في ظل الفوضى المعلوماتية التي تفرضها منصات التواصل الاجتماعي.



وأشار إلى أن الإعلام الرقمي، أو الإعلام عمومًا، يواجه اليوم إعلامًا موازيًا يصعب السيطرة عليه، يتمثل في ما يُنشر عبر السوشيال ميديا من أخبار مضللة وشائعات تُعيد تشكيل الوعي الجمعي بطرق خطيرة. وأكد أن ما يحدث في غزة اليوم هو نتيجة مباشرة للاعتماد المفرط على هذه المصادر غير الموثوقة، الأمر الذي يزيد من احتمالات الانزلاق إلى قرارات أو مواقف كارثية لا تُحمد عقباها.

