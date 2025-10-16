الليلة، افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي

يقام في تمام الثامنة من مساء اليوم الخميس 16 أكتوبر الجاري، حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، وذلك على مسرح مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة بمدينة الجونة الساحرة على ساحل البحر الأحمر.

حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

ومن المقرر أن يشهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي حضورًا فنيًّا وسينمائيًّا وإعلاميًّا كبيرًا، كما يضم برنامج حفل الافتتاح العديد من المفاجآت المرتقبة لجمهور السينما.

فيلم عيد ميلاد سعيد

واختار مهرجان الجونة السينمائي فيلم “عيد ميلاد سعيد” للمخرجة سارة جوهر، ليكون فيلم افتتاح الدورة الثامنة من عمر المهرجان.

ويأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الفيلم في الدورة الأخيرة من مهرجان ترايبيكا السينمائي 2025، حيث حصد ثلاث جوائز رفيعة: أفضل فيلم روائي دولي، أفضل سيناريو دولي، وجائزة نورا إيفرون لأفضل مخرجة والتي نالتها جوهر.

كما وقع اختيار الفيلم من اللجنة المشكلة من قبل نقابة السينمائيين ليمثل مصر رسميًّا في مسابقة الأوسكار لأفضل فيلم دولي (غير ناطق بالإنجليزية).

الفيلم من تأليف مشترك بين سارة جوهر ومحمد دياب (مخرج فيلمي 678 واشتباك)، كما شارك دياب في إنتاج الفيلم إلى جانب أحمد الدسوقي، وأحمد عباس، وأحمد بدوي، وداتاري ترنر، والممثل والمنتج الأمريكي جيمي فوكس.

ويضم الفيلم في بطولته نيللي كريم وحنان مطاوع والطفلة ضحى رمضان، ويروي فيلم “عيد ميلاد سعيد” قصة توحة، الطفلة التي تعمل في منزل أسرة ثرية وتبني علاقة إنسانية عميقة مع نيللي، ابنة أصحاب المنزل.

مهرجان الجونة السينمائي

ويعد المهرجان أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما.

كما يسعى مهرجان الجونة السينمائي إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

