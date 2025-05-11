تعليق مفاجئ من ميرنا نور الدين بعد شائعة ارتباطها بأحمد العوضي (فيديو)

ردت الفنانة ميرنا نور الدين عن الشائعات التي انتشرت مؤخرا وزعمت ارتباطها بالفنان أحمد العوضي بعد مشاركتها معه في مسلسل فهد البطل، والذي عرض في رمضان 2025.

ميرنا نور الدين وأحمد العوضي

وقالت ميرنا نور الدين خلال لقائها مع برنامج Arab wood:” أي حاجة بتزيد عن حدها بتعمل إزعاج بس خلاص أنا مش برد".

ونفت ميرنا كل الأخبار التي ترددت حول ارتباطها بالفنان أحمد العوضي، مؤكدة أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، كما أنها اعتادت على تلك الشائعات بين الحين والآخر.

وترددت خلال الفترة الماضية، أخبار حول ارتباط الفنان أحمد العوضي بالفنان ميرنا نور الدين، إحدى بطلات مسلسل “فهد البطل”، وانتشرت تلك الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتداولها الكثير من جمهور العوضي، خاصة أنه لم ينف ما يتردد عبر تلك المواقع.

ومسلسل "فهد البطل" بطولة الفنان أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.

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