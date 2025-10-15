الخميس 16 أكتوبر 2025
أخبار مصر

أمين البحوث الإسلامية: قمة السلام بشرم الشيخ فرصة لتأكيد صوت الاعتدال والرحمة

الدكتور محمد الجندي
الدكتور محمد الجندي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية
أكّد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، د محمد الجندي، أن قمة السلام التي عقدتها مصر بشرم الشيخ والتي جمعت على مائدتها عددًا من الرؤساء والقيادات العربية والإسلامية والدولية تمثل خطوة مهمة في تعزيز الحوار والتعاون بين الدول والمؤسسات في مواجهة التحديات العالمية الراهنة، وفي مقدمتها قضايا السلم المجتمعي،  ومكافحة العنصرية بكل أشكالها.

أمين البحوث الإسلامية: الأزهر الشريف وقطاعاته المتنوعة يواكب مثل هذه الفعاليات الدولية


وأوضح أن تنظيم مصر لهذه القمة يعكس دورها الريادي في دعم الاستقرار الإقليمي والعالمي، انطلاقًا من رؤيتها المتوازنة التي تجمع بين البعد الإنساني والمسؤولية الحضارية، مؤكدًا أن الأزهر الشريف وقطاعاته المتنوعة يواكب مثل هذه الفعاليات الدولية من خلال جهود علمائه في نشر الوعي الديني المستنير، وترسيخ قيم الحوار والتعايش، ومواجهة السلوكيات العنصرية بالحجة والبيان.

أمين البحوث الإسلامية: مصر بقيادتها ومؤسساتها الدينية والعلمية قادرة على أن تقدم للعالم نموذجًا متوازنًا


وأشار الجندي إلى أن القمم الدولية من هذا النوع تمثل فرصة لتأكيد صوت الاعتدال والرحمة في زمن تتزايد فيه الصراعات الوجودية والسياسية، مؤكدًا أن مصر بقيادتها ومؤسساتها الدينية والعلمية قادرة على أن تقدم للعالم نموذجًا متوازنًا يجمع بين الإيمان بالثوابت والانفتاح على العالم بروح المسؤولية والإنسانية.

الأزهر الشريف البحوث الإسلامية امين البحوث الاسلامية مجمع البحوث الإسلامية مواجهة التحديات العالمية نشر الوعي الديني

الجريدة الرسمية