تعليم القاهرة: إجراءات شاملة لتهيئة بيئة تعليمية داعمة لذوي الإعاقة البصرية

تحتفل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برعاية الدكتورة همت أبو كيلة مدير المديرية، باليوم العالمى" للعصا البيضاء" والذى يوافق ١٥ أكتوبر من كل عام.

اليوم العالمي للعصا البيضاء

وأكدت مدير المديرية أن الهدف من الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء هو نشر الوعى والثقافة، وان حامل هذه العصا إن كان لديه إعاقة بصرية، فإنه يملك مهارات تمكنه من الحركة والتوجه بمساعدة هذه العصا.

وأكدت أن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تضع على رأس أولوياتها تهيئة البيئة المحيطة بأبنائنا الطلاب ذوي الإعاقة البصرية والعمل على دمجهم كعناصر فاعلة داخل المجتمع، بالإضافة إلى ضرورة مشاركتهم فى الأنشطة التعليمية بما يتلاءم مع ظروفهم بهدف استثمار طاقاتهم، وإظهار مواهبهم وقدراتهم وتوظيف الحواس الأخرى لديهم.

وجدير بالذكر بأن الهدف من الاحتفال باليوم العالمى للعصا البيضاء، هو تشجيع المكفوفين وضعاف البصر على إستخدام العصا البيضاء كوسيلة للتحرك فى محيطهم بسهولة وتحذيرهم من وجود أى عوائق فى الطريق فهى تؤكد حق المكفوفين فى ممارسة الحياة بالاستقلالية التى يتمتع بها الآخرون.

