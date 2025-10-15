الخميس 16 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تعليم القاهرة: إجراءات شاملة لتهيئة بيئة تعليمية داعمة لذوي الإعاقة البصرية

الدكتورة همت أبو
الدكتورة همت أبو كيلة مدير تعليم القاهرة
ads

تحتفل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برعاية الدكتورة همت أبو كيلة مدير المديرية، باليوم العالمى" للعصا البيضاء" والذى يوافق ١٥ أكتوبر من كل عام.

اليوم العالمي للعصا البيضاء

وأكدت مدير المديرية أن الهدف من الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء هو نشر الوعى والثقافة، وان حامل هذه العصا إن كان لديه إعاقة بصرية، فإنه يملك مهارات تمكنه من الحركة والتوجه بمساعدة هذه العصا.

وأكدت أن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تضع على رأس أولوياتها تهيئة البيئة المحيطة بأبنائنا الطلاب ذوي الإعاقة البصرية والعمل على دمجهم كعناصر فاعلة داخل المجتمع، بالإضافة إلى ضرورة مشاركتهم فى الأنشطة التعليمية بما يتلاءم مع ظروفهم بهدف استثمار طاقاتهم،  وإظهار مواهبهم وقدراتهم وتوظيف الحواس الأخرى لديهم.

تعليم القاهرة: توفير الدعم الكامل لأبنائنا من ذوي الهمم

تعليم القاهرة تعلن أماكن تدريب المعلمين الجدد على المناهج المطورة

وجدير بالذكر بأن الهدف من الاحتفال باليوم العالمى للعصا البيضاء، هو تشجيع المكفوفين وضعاف البصر على إستخدام العصا البيضاء كوسيلة للتحرك فى محيطهم بسهولة وتحذيرهم من وجود أى عوائق فى الطريق فهى تؤكد حق المكفوفين فى ممارسة الحياة بالاستقلالية التى يتمتع بها الآخرون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اليوم العالمى للعصا البيضاء ذوي الاعاقة البصرية

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب

الأرجنتين يضرب موعدا مع المغرب في نهائي كأس العالم للشباب

من الشمال إلى الجنوب، تحذير من 4 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 16 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

اليوريا تواصل الارتفاع وانخفاض السلفات، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

خياران أحلاهما مر، اتحاد طنجة يهدد الزمالك بشأن صفقة عبد الحميد معالي

التعليم الفني كما يجب أن يكون، 10 معلومات عن المدرسة الزراعية الثانوية بالواحات

على طريقة أفلام هوليوود، كيف فك رجال مباحث كرداسة لغز سرقة الملايين من داخل خزنة مصنع شهير

خدمات

المزيد

هل يمكن الحصول على مخالصة الإسكان من الإنترنت البنكي في بنك القاهرة؟

سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

انخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

بعد دعوة الرئيس للانعقاد السبت.. تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 16 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 16 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 16 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية