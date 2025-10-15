احتجاجات عارمة في إيطاليا رفضا لمباراة المنتخب الإسرائيلي والمتظاهرون: لا مكان لإسرائيل (فيديو)

ضربت إيطاليا احتجاجات عارمة رفضًا لمباراة المنتخب الإيطالي ونظيره الإسرائيلي ضمن تصفيات كأس العالم 2026 في وقت تعيش فيه غزة جراح الإبادة.

وتحولت مدينة أوديني الإيطالية إلى ساحة مواجهة بين الشرطة ومتظاهرين خرجوا للتنديد بمشاركة منتخب إسرائيل في مباراة ضد إيطاليا رافعين شعار "لا مكان لإسرائيل"، مؤكدين أن الكيان يستخدم الرياضة كأداة لتلميع صورته وتبييض جرائمه ضد الفلسطينيين.

Scontri tra manifestanti e polizia a Udine prima di #Italia-#Israele🚨



Alta tensione in centro a #Udine tra i manifestanti pro Pal e le forze dell’ordine: circa diecimila le persone presenti al corteo.



📹 @localteamit pic.twitter.com/uyqxfcYcef October 14, 2025

ورغم أن المسيرة بدأت بشكل سلمي، فإنها تحولت إلى مواجهات بعد محاولة عدد من الشبان كسر الطوق الأمني المحيط بساحة "بريمو ماجو"، حيث ردت الشرطة بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.

Il servizio d'ordine del corteo pro Palestina a Udine impedisce che un gruppo di manifestanti - molti vestiti di nero e a volto coperto - entrino in contatto con la polizia in Piazza 1 Maggio. Volano spintoni, poi questi ultimi si allontanano. Seguirà una serata di guerriglia. pic.twitter.com/Cl6VG8MAQ7 — Local Team (@localteamit) October 14, 2025

وأصيب خلال المواجهات ثلاثة أشخاص، بينهم صحفيون، فيما أوقفت الشرطة نحو عشرين متظاهرًا، وسط إدانات واسعة لاستخدام العنف ضد الأصوات المناصرة لفلسطين.

وفي مدينة تورينو، تواصلت التحركات بالتوازي مع المباراة، حيث تجمع عشرات النشطاء أمام مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيطالية (RAI)، ورشقوا واجهتها بكرات قدم ملطخة بالطلاء الأحمر في إشارة رمزية إلى "الدم الفلسطيني على أيدي إسرائيل".

Guerriglia a Udine per la partita Italia-Israele: ferito un giornalista alla testa

Immagini esclusive dalla nostra amica e giornalista @giulia_antigone pic.twitter.com/OrdfWFkzLW — Esperia Italia (@EsperiaItalia) October 14, 2025

كما رفعوا لافتات كتب عليها: "أوقفوا التطبيع الرياضي مع الاحتلال" و"ارفعوا البطاقة الحمراء لإسرائيل".

#Udine Oltre 10.000 persone contro la partita della vergogna. Più gente fuori che dentro lo stadio (ipermilitarizzato). #showIsraeltheredcard pic.twitter.com/8RbYnF6SwW — Radio Onda d'Urto (@radiondadurto) October 14, 2025

وردد المشاركون هتافات تندد بسياسات حكومة ميلوني وبانحياز وسائل الإعلام الرسمية لإسرائيل، متهمينها بتجاهل معاناة الشعب الفلسطيني وتبرير العدوان المستمر على غزة

Scontri a Udine fra i poliziotti e un drappello di manifestanti contro lo svolgimento della partita Italia-Israele. Le forze dell'ordine hanno cercato di disperdere il corteo con i camion, gli idranti e sparando lacrimogeni. In strada hanno risposto con lancio di oggetti e… pic.twitter.com/ud6uhkMP1R — Repubblica (@repubblica) October 14, 2025

وقال منظمو الحراك من تنسيقية "تورينو من أجل غزة": "إسرائيل تستخدم الرياضة، وخاصة كرة القدم، لتبييض جرائمها وإخفاء واقع الاحتلال والفصل العنصري. لا يمكن السماح لفريق يمثل نظاما استعماريا بالمشاركة في المنافسات الدولية بينما يقتل الرياضيون الفلسطينيون وتقصف ملاعبهم".

BREAKING:



Major anti-Israeli riots in Udine, Italy tonight as the far-left mobilizes during the Italy-Israel World Cup qualifier in football being played in the city



🇮🇹🇮🇱 pic.twitter.com/szPus5jkO3 — Visegrád 24 (@visegrad24) October 14, 2025



وأكدوا أن أكثر من 420 لاعبًا فلسطينيًّا و800 من العاملين في المجال الرياضي استشهدوا منذ بداية الحرب، بينما تم تدمير معظم الملاعب والبنى الرياضية في غزة والضفة الغربية.

GUERRIGLIA A #UDINE, #ItaliaIsraele scontri tra #propal e #polizia in pieno centro cittadino,tre feriti e una ventina di arresti - ᴠᴏᴄɪ ᴅᴀ ᴛᴇʟᴇɢʀᴀᴍ🌐



Leggete l'articolo 👇https://t.co/nOVYXFhS74 pic.twitter.com/Lfo1p6lNFn — 𝗩𝗢𝗖𝗜 𝗱𝗮 𝗧𝗘𝗟𝗘𝗚𝗥𝗔𝗠 🌐 (@vocidatelegram) October 14, 2025

وشددت التنسيقية على أن المشاركة الإسرائيلية في البطولات الأوروبية والعالمية تمثل "إهانة لضحايا الإبادة في فلسطين"، داعين الاتحادات الرياضية الدولية إلى مقاطعة الكيان وطرده من المنافسات كما حدث مع نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا سابقًا.

Major anti-Israeli riots erupt in Udine, Italy, as protesters mobilize against the Italy-Israel World Cup qualifier pic.twitter.com/XjiaCHFBlR — Open Source Intel (@Osint613) October 14, 2025

وختم المحتجون رسالتهم من أمام مبنى التلفزيون الإيطالي بالقول: “لن نصمت أمام جرائم الاحتلال، ولن نسمح بأن تستغل الرياضة لتجميل القتلة. من غزة إلى أوديني، الصوت واحد: لا مكان لإسرائيل"

