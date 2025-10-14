حمزة نمرة ضيف "معكم منى الشاذلي"

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي النجم حمزة نمرة في لقاء خاص يذاع يومي الخميس والجمعة في برنامجها "معكم" المذاع على قناة "ON".

رحلة حمزة نمرة

وخلال اللقاء يتحدث حمزة عن حياته ورحلته ومشروعه الفني والمصاعب التي واجهها خلال حياته في سلسلة من الحكايات الفنية والإنسانية التي لم يحكيها من قبل بتلك التفاصيل والروح والأريحية.

كما يقدم حمزة نمرة مجموعة من أغانيه الأيقونية وأخرى من أحدث ألبوماته، بخلاف عدد كبير من الأغاني الكلاسيكية وأغاني الفلكلور، كذلك يشارك جمهور الأستوديو مجموعة من الألعاب التي أظهرت جوانب مختلفة تمامًا من شخصيته المرحة والساخرة.

