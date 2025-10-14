أخبار الحوادث اليوم.. القبض على مستريح شبين الكوم ..مصرع عنصرين إجراميين بقنا وضبط مواد مخدرة بـ 82 مليون جنيه..تأييد حبس البلوجر علاء الساحر

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.



قرار قضائى بمحاكمة 65 متهما فى قضية الهيكل الإداري للإخوان

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 65 متهما في القضية رقم 7433 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، والمعروفة إعلاميًا بـ«الهيكل الإداري للإخوان»، لجلسة 13 ديسمبر المقبل لاستكمال سماع الشهود.

أصدرت محكمة جنايات مستأنف إرهاب المنعقدة ببدر اليوم، حكمها بالسجن المؤبد في إعادة محاكمة القضية رقم 5314 لسنة 2023، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية الحدائق".

عقد مطرب المهرجانات عصام صاصا، برفقة مدير أعماله معاذ وليد، مساء أمس الإثنين، جلسة صلح مع فريق دفاع مالك ملهى ليلي وعدد من أفراد الأمن، وذلك بحضور محامي صاصا، مصطفى توفيق وحسام يوسف، داخل أحد المكاتب القانونية بمنطقة جامعة الدول العربية.



“حمايا رمانا فى الشارع”، الأمن يكشف ملابسات طرد سيدة وأطفالها من مسكن الزوجية بعد وفاة الزوج

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات واقعة طرد سيدة وأطفالها من مسكن الزوجية بعد وفاة الزوج.



قضت محكمة مستأنف الزاوية الحمراء برفض الاستئناف المقدم من البلوجر علاء الساحر باستئناف على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة في قضية تبديد منقولات طليقته وقضت بتأييد الحكم السابق.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنوفية، بالتنسيق مع قسم شرطة شبين الكوم، من ضبط صاحب مكتبة مقيم بدائرة القسم، بعد ورود بلاغات من 3 مواطنين بتضررهم من قيامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم توظيفها في مجال التجارة مقابل أرباح مالية، على خلاف الحقيقة.

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملة استباقية على بؤر إجرامية في عدة محافظات، أسفرت عن نتائج أمنية بارزة.

أصيب 11 شخصًا، في حادث تصادم سيارتين بطريق نجع حمادي - أبوتشت الزراعي في شمال محافظة قنا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

نظمت إدارة التفتيش القضائي زيارة دراسية ناجحة لوفد من أعضاء النيابة العامة يضم ثلاثة عشر عضوًا إلى مجلس أوروبا بمدينة ستراسبورج بفرنسا، وذلك خلال الفترة من السادس حتى التاسع من شهر أكتوبر الجاري، في إطار برنامج الجنوب الخامس التابع لمجلس أوروبا.

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص،على الطريق الأوسطي بنطاق محافظة الشرقية، في اتجاه قرية الزوامل.

