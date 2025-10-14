الأربعاء 15 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

أخبار الحوادث اليوم.. القبض على مستريح شبين الكوم ..مصرع عنصرين إجراميين بقنا وضبط مواد مخدرة بـ 82 مليون جنيه..تأييد حبس البلوجر علاء الساحر

أخبار الحوادث اليوم،
أخبار الحوادث اليوم،

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.  


قرار قضائى بمحاكمة 65 متهما فى قضية الهيكل الإداري للإخوان

 قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 65 متهما في القضية رقم 7433 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، والمعروفة إعلاميًا بـ«الهيكل الإداري للإخوان»، لجلسة 13 ديسمبر المقبل لاستكمال سماع الشهود.

جنايات مستأنف الإرهاب تقضي بالمؤبد في إعادة محاكمة قضية "خلية الحدائق"

أصدرت محكمة جنايات مستأنف إرهاب المنعقدة ببدر اليوم، حكمها بالسجن المؤبد في إعادة محاكمة القضية رقم 5314 لسنة 2023، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية الحدائق".

جلسة صلح بين عصام صاصا ومالك ملهى ليلي بعد مشاجرة المعادي

عقد مطرب المهرجانات عصام صاصا، برفقة مدير أعماله معاذ وليد، مساء أمس الإثنين، جلسة صلح مع فريق دفاع مالك ملهى ليلي وعدد من أفراد الأمن، وذلك بحضور محامي صاصا، مصطفى توفيق وحسام يوسف، داخل أحد المكاتب القانونية بمنطقة جامعة الدول العربية.

“حمايا رمانا فى الشارع”، الأمن يكشف ملابسات طرد سيدة وأطفالها من مسكن الزوجية بعد وفاة الزوج

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات واقعة طرد سيدة وأطفالها من مسكن الزوجية بعد وفاة الزوج.

تأييد حبس البلوجر علاء الساحر في قضية تبديد منقولات طليقته


قضت محكمة مستأنف الزاوية الحمراء برفض الاستئناف المقدم من البلوجر علاء الساحر باستئناف على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة في قضية تبديد منقولات طليقته وقضت بتأييد الحكم السابق. 

القبض على مستريح شبين الكوم بتهمة النصب على المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنوفية، بالتنسيق مع قسم شرطة شبين الكوم، من ضبط صاحب مكتبة مقيم بدائرة القسم، بعد ورود بلاغات من 3 مواطنين بتضررهم من قيامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم توظيفها في مجال التجارة مقابل أرباح مالية، على خلاف الحقيقة.

مصرع عنصرين إجراميين فى مواجهة مع الشرطة بقنا وضبط مواد مخدرة بـ 82 مليون جنيه

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملة استباقية على بؤر إجرامية في عدة محافظات، أسفرت عن نتائج أمنية بارزة.

إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم سيارتين بطريق قنا الزراعي

 أصيب 11 شخصًا، في حادث تصادم سيارتين بطريق نجع حمادي - أبوتشت الزراعي في شمال محافظة قنا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وفد من النيابة العامة يزور مجلس أوروبا لتعزيز التعاون الدولي

 نظمت إدارة التفتيش القضائي زيارة دراسية ناجحة لوفد من أعضاء النيابة العامة يضم ثلاثة عشر عضوًا إلى مجلس أوروبا بمدينة ستراسبورج بفرنسا، وذلك خلال الفترة من السادس حتى التاسع من شهر أكتوبر الجاري، في إطار برنامج الجنوب الخامس التابع لمجلس أوروبا.

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في انقلاب ميكروباص على الطريق الأوسطي بالشرقية

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص،على  الطريق الأوسطي بنطاق محافظة الشرقية، في اتجاه قرية الزوامل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اخبار الحوادث اليوم الدائرة الثانية ارهاب الزاوية الحمراء الدائرة الثانية الهيكل الإداري المهرجانات عصام صاصا طرب المهرجانات عصام صاصا ضبط مواد مخدرة قسم شرطة شبين الكوم

مواد متعلقة

القبض على سائق نقل وضع قدمه خارج نافذة السيارة على الطريق الدائري

ضبط شخص هدد الأهالي بسلاح ناري في المنوفية

القبض على سائق نقل نزع لوحة السيارة وعرض حياة المواطنين للخطر بالقاهرة

“حمايا رمانا فى الشارع”، الأمن يكشف ملابسات طرد سيدة وأطفالها من مسكن الزوجية بعد وفاة الزوج

الداخلية: بروتوكول تعاون بين معاهد معاونى الأمن والإتحاد المصرى لرياضة الكيك بوكسينج

الداخلية تواصل حملات التوعية ضد المخدرات في المدارس والجامعات

ضبط 106 آلاف مخالفة مرورية و110 حالات تعاطى بين السائقين

ضبط قائد سيارة ملاكي سار عكس الاتجاه بشوارع القاهرة

الأكثر قراءة

قبل ساعات من أولى جلسات محاكمتها، اعتراف مثير للراقصة ليندا عن فيديوهات الحفلات الخاصة

سعر السمك اليوم، البلطي يصالح المصريين بانخفاض كبير وارتفاع 4 أصناف منها المكرونة

ارتدوا الجواكت، تحذير شديد من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

سعر الفاكهة اليوم، الرمان على خطى المانجو وانخفاض مفاجئ في العنب

سأتصل بإنفانتينو وهينفذ، ترامب يعتزم نقل مباريات كأس العالم من مدينة مكتظة بالسكان

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

لماذا تتسارع الشيخوخة بشكل مفاجئ في سن الـ44؟ وهل حقنة إيناس الدغيدي هي الحل؟

ثمن سيارة فارهة، حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل في مصر (صور)

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية الإثنين

سعر السكر في السوق المحلية اليوم

المزيد

انفوجراف

أرقام مواجهات السعودية ضد العراق في جميع البطولات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية