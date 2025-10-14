الأربعاء 15 أكتوبر 2025
ارتفاع عدد مصابي حادث تصادم بطريق نجع حمادي – أبوتشت إلي 13 شخصا

ارتفع عدد المصابين في حادث تصادم سيارتين بطريق نجع حمادي – أبوتشت الزراعي شمال محافظة قنا، إلى 13 شخصًا، بينهم حالات خطيرة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

 

تفاصيل الواقعة في قنا

وتلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة "سيرفيس" وأخرى "بيجو" بالقرب من كافيتيريا الشقيفي بطريق نجع حمادي – أبوتشت الزراعي.

وأسفر الحادث عن إصابة 13 شخصًا من ركاب السيارتين بإصابات متنوعة، من بينها جروح وكدمات وكسور، وجرى نقلهم إلى مستشفى أبوتشت المركزي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

حادث تصادم سيارتين أمن قنا شمال محافظة قنا قنا محافظة قنا مدير أمن قنا مستشفي ابوتشت

