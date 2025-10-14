تشكيل لجان فرعية الأبرز، تفاصيل أولى جلسات لجنة تطوير الإعلام

عقدت اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، المشكلة بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أول اجتماعاتها برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رئيس اللجنة، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل عدد من اللجان الفرعية، على أن يختار الأعضاء اللجان التي يرغبون في الإنضمام إليها.

وتبدأ اللجان الفرعية اجتماعاتها فور الاستقرار على تشكيلها بداية من الأسبوع المقبل، بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بماسبيرو.

ومن المقرر أن تُعد اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري تقريرًا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها؛ خلال شهرين، يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية.

