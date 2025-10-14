محافظ الدقهلية يهنئ نسور القوات الجوية في عيدهم

قال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية عن أطول معركة جوية: أتقدم بالتهنئة لنسور قواتنا الجوية في عيدهم رمز الكفاءة والانضباط وحماية سماء مصر.

واستقبل محافظ الدقهلية قائد المنطقة الشرقية الجوية، في إطار زيارته للمشاركة في احتفالات المحافظة وجامعة المنصورة بذكرى عيد القوات الجوية الـ 52، وثمن مشاركة المنطقة الشرقية الجوية في فعاليات الاحتفال، مؤكدًا أن ذكرى عيد القوات الجوية تبقى مناسبة وطنية خالدة لتجديد الاعتزاز ببطولات رجالنا وتضحياتهم.

حضر الاستقبال الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبدالله السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد الدكروري السكرتير المساعد، والدكتور محمد عطية نائب رئيس جامعة المنصورة

وقال " المحافظ " أتقدم بالتهنئة لنسور قواتنا الجوية في عيدهم الذي يوافق اليوم 14 أكتوبر، رمز الكفاءة والانضباط وحماية سماء مصر، ونجدد العهد على دعم كل ما يعزز جاهزية قواتنا المسلحة وقدرتها الرادعة، معربًا عن فخر أبناء الدقهلية بقوتها المسلحة، ومؤكدا اعتزاز الدقهلية بتضحيات نسور الجو ودورهم التاريخي في حرب أكتوبر وما بعدها في حماية الأمن القومي المصري.

وخلال اللقاء شاهدوا الفيلم الوثائقي لمحافظة الدقهلية والذي يحكي تاريخ الدقهلية ومدينة المنصورة وبطولاتهم علي مر التاريخ، وقاموا بتفقد متحف أعلام ورموز محافظة الدقهلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.