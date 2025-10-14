الأربعاء 15 أكتوبر 2025
محافظ الدقهلية يهنئ نسور القوات الجوية في عيدهم

قال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية عن أطول معركة جوية: أتقدم بالتهنئة لنسور قواتنا الجوية في عيدهم رمز الكفاءة والانضباط وحماية سماء مصر.

واستقبل محافظ الدقهلية قائد المنطقة الشرقية الجوية، في إطار زيارته للمشاركة في احتفالات المحافظة وجامعة المنصورة بذكرى عيد القوات الجوية الـ 52، وثمن مشاركة المنطقة الشرقية الجوية في فعاليات الاحتفال، مؤكدًا أن ذكرى عيد القوات الجوية تبقى مناسبة وطنية خالدة لتجديد الاعتزاز ببطولات رجالنا وتضحياتهم.

حضر الاستقبال الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبدالله السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد الدكروري السكرتير المساعد، والدكتور محمد عطية نائب رئيس جامعة المنصورة 

وقال " المحافظ " أتقدم بالتهنئة لنسور قواتنا الجوية في عيدهم الذي يوافق اليوم 14 أكتوبر، رمز الكفاءة والانضباط وحماية سماء مصر، ونجدد العهد على دعم كل ما يعزز جاهزية قواتنا المسلحة وقدرتها الرادعة، معربًا عن فخر أبناء الدقهلية بقوتها المسلحة، ومؤكدا اعتزاز الدقهلية بتضحيات نسور الجو ودورهم التاريخي في حرب أكتوبر وما بعدها في حماية الأمن القومي المصري.

وخلال اللقاء شاهدوا الفيلم الوثائقي لمحافظة الدقهلية والذي يحكي تاريخ الدقهلية ومدينة المنصورة وبطولاتهم علي مر التاريخ، وقاموا بتفقد متحف أعلام ورموز محافظة الدقهلية.

